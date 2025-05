Concerto Mahmood, spunta De Martino il “boss” e scatta il bacio (video)

Da Napoli a Milano, per Stefano De Martino è sempre festa. Il conduttore di Affari Tuoi, dopo aver festeggiato lo scudetto in terra partenopea, è tornato nel capoluogo lombardo per trascorrere del tempo con il figlio Santiago, frutto d’amore avuto con l’ex moglie Belen Rodriguez. Si è poi concesso delle ore di svago al Forum di Assago dove ha fatto tappa per assistere al concerto di Mahmood. Naturalmente ha avuto un posto di eccezione, seguendo l’evento musicale nelle prime file del parterre. Molti fan lo hanno notato e si è rapidamente sparsa la voce della sua presenza al Forum. Anche Mahmood si è reso conto di lui. Così, a un certo punto, è sceso dal palco e lo ha omaggiato chiamandolo spassosamente “boss“. De Martino ha risposto schioccandogli un simpatico bacio sulla guancia.

L’abbraccio e il bacio tra Stefano De Martino e Mahmood

L’artista, prima di intonare “Soldi“, brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo venendo proiettato nell’olimpo della musica italiana, ha lasciato il palco e si è diretto alla postazione del conduttore napoletano. Non appena lo ha intercettato è scattato un amichevole abbraccio, con De Martino che ha dato un bacetto a Mahmood. Davanti a tutto il suo pubblico, quest’ultimo ha fatto un appello affinché venissero battute le mani. Appello che non è rimasto inascoltato.

“Fate un applauso per il boss Stefano De Martino”, ha urlato Mahmood, facendo scatenare il palazzetto. Dopo la breve ‘digressione’ sulla scaletta, è tornato ad esibirsi e a far cantare il Forum di Assago. Una scena piacevole che è stata rilanciata sui social dal profilo Fab! ed è poi stata ricondivisa dallo stesso Stefano tra le sue Storie Instagram. Evidentemente il siparietto improvvisato e inaspettato ha fatto piacere a De Martino che, tra l’altro, negli ultimi giorni è tornato al centro del gossip.

Si sussurra che il timoniere di Affari Tuoi da qualche settimana frequenti l’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti, sorella dell’influencer Chiara. C’è chi addirittura sostiene che lui abbia già conosciuto il padre di lei a Napoli e che la relazione si stia facendo seria.