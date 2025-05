Concerto 1 maggio, omaggio a Papa Francesco: pubblico tiepido

Come di consueto in occasione della festa dei lavoratori nelle principali piazze italiane si tengono alcuni concerti. A Roma la cornice del concertone del 1 maggio è stata Piazza San Giovanni. I conduttori sono rimasti invariati. E’ stata difatti confermata la squadra composta da Ermal Meta, Noemi e Big Mama. La scelta si è rivelata ancora una volta vincente. L’evento è iniziato con un omaggio a Papa Francesco, scomparso la scorsa settimana. La reazione del pubblico, tuttavia, è stata un po’ tiepida.

L’omaggio a Papa Francesco e la risposta del pubblico

Oggi, in occasione della giornata della festa dei lavoratori, nelle principali piazze italiane si terranno alcuni eventi con musica dal vivo. Celebre è quello che si tiene ogni anno a Roma, quest’anno precisamente a Piazza San Giovanni diversamente dallo scorso anno che si è tenuto al Circo Massimo. La conduzione è stata nuovamente affidata ad Ermal Meta, Noemi e Big Mama. A loro si è aggiunto anche il professore di fisica star del web Vincenzo Schettini. Prima dell’inizio delle esibizioni, i conduttori hanno voluto omaggiare Papa Francesco, morto lo scorso 21 aprile. Nello specifico Noemi ha invitato al ricordo del pontefice, sottolineando come sarebbe stato contento di vedere così tanti giovani uniti dall’amore per la musica.

Poco dopo è stato mostrato sul maxischermo un videomessaggio dove Papa Francesco si esprimeva proprio in merito al potere della musica di riuscire ad unire le persone. Dopo l’ascolto delle parole di Papa Bergoglio ci si sarebbe aspettati un applauso spontaneo e fragoroso da parte del pubblico presente in piazza. Questo, tuttavia, è mancato. E’ stato difatti il conduttore Ermal Meta a dover invitare i presenti ad applaudire. Nonostante la sua richiesta, la risposta da parte degli spettatori è stata comunque abbastanza tiepida.

Anche sul web c’è stato qualcuno che ha lamentato la scelta di iniziare il concertone con l’omaggio al pontefice. Nello specifico c’è stato chi ha sottolineato come quello fosse un evento laico e dedicato alla musica. Dopo il ricordo di Papa Francesco è iniziato il concerto con la musica dal vivo ed Ermal Meta ha chiamato sul palco l’Orchestraccia.