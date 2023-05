Potevano mancare indiscrezioni e retroscena allettanti relativi alla festa di compleanno del re del gossip? Naturalmente no. E infatti non sono mancati. Alfonso Signorini ha compiuto 59 anni lo scorso 7 aprile, ma ha festeggiato con un maxi party un mese dopo, vale a dire giovedì 11 maggio. L’evento, denominato “Alfonso Signorini & Friends”, si è svolto a Milano e vi hanno presenziato una carrellata di personaggi noti. A far rumore, però, sono state alcune assenze. A sorpresa non c’è stata colei che ha animato il Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi. Nemmeno il fidanzato Edoardo Donnamria si è visto. Ufficialmente i due hanno spiegato di non aver partecipato perché presi da altri impegni. L’esperto di gossip Amedeo Venza, però, ha raccontato una versione differente della vicenda.

Secondo il gossipparo pugliese, Donnamaria non sarebbe stato invitato da Signorini. E la Fiordelisi, per solidarietà, avrebbe rinunciato al party. Qualche utente affezionato alle dinamiche del GF Vip 7 ha fatto notare a Venza che in realtà l’influencer salernitana ha lasciato intendere che la sua assenza e quella del compagno era da ricondurre ad impegni pregressi. Di tutta risposta Venza ha tuonato: “Ovvio che hanno dovuto dire che aveva impegni. Figurati se si perdevano la festa di Alfonso”. Amen!

Presenti e assenti alla festa di compleanno di Signorini

Dunque chi c’era alla festa del giornalista e chi no? Ecco la lista dei presenti:

Oriana Marzoli

Nikita Pelizon

Matteo Diamante

Elenoire Ferruzzi

Patrizia Rossetti

Attilio Romita

Valeria Marini

Micol Incorvaia

Clizia Incorvaia

Giaele De Donà

Alberto De Pisis

Sarah Altobello

Delia Duran

Alex Belli

Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli

Luca Salatino

Antonino Spinalbese

Marco Bellavia

Andrea Maestrelli

Giacomo Urtis

Ed ecco la lista degli assenti:

Le sorelle Selassiè

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (l’ex tronista è diventata mamma nelle scorse ore)

George Ciupilan e Cristina Quaranta impegnati a registrare il programma di punta della nuova stagione autunnale di Mediaset.

Edoardo Tavassi

Giovanni Ciacci

Pamela Prati

Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria

Luca Onestini

Luciano Punzo

Daniele Dal Moro

Wilma Goich

Il regalo originale

Tra i regali ricevuti dal direttore di Chi Magazine, uno ha catturato l’attenzione per la sua particolarità. Al giornalista è stata donata una grande moneta dorata di cioccolato con impresso il suo stesso volto. “La moneta di re Alfo, l’uomo che qualsiasi cosa tocca diventa oro”, ha commentato un gaudente Alex Belli, tra coloro che hanno partecipato al regalo. Signorini ha apprezzato il gesto. E soprattutto il cioccolato.