Compleanno Serena Enardu, mancano gli auguri più attesi e spunta il fratello “segreto”

Serena ed Elga Enardu hanno spento 49 candeline sabato 19 luglio. Le due gemelle, entrambe note soprattutto per la loro partecipazione a Uomini e Donne, pare che abbiano fatto un patto di bellezza con il diavolo. Sono in forma strepitosa. Per celebrare il loro compleanno, hanno pubblicato un album fotografico di scatti ‘d’epoca’ in cui le si vede da piccole fino all’età di 18 anni. Tantissimi, tra fan, conoscenti, amici e familiari, le hanno dedicato messaggi di auguri. Sono però mancati quelli probabilmente più attesi, vale a dire quelli di Pago. Il cantante sardo, almeno pubblicamente, ha snobbato l’evento, ulteriore segno che la relazione con Serena non ha avuto un seguito. E pensare che fino a qualche settimana fa il musicista parlava di preparativi di matrimonio.

Serena ed Elga hanno posto a corredo dell’album fotografico la seguente didascalia, ricordando come i genitori e il fratello maggiore reagirono alla notizia dell’arrivo di due gemelle:

“Siamo arrivate nel lontano 19 Luglio 1976 stravolgendo le vite di due giovani genitori e di un fratello di appena 6 anni Gianfranco! Mamma uscì dalla prima visita ginecologica piangendo (già sapeva cosa le aspettava). Papà le disse: “Franca devi essere felice, abbiamo fatto una cosa Speciale!”. Gianfranco: “Io volevo un fratellino e invece non solo sono 2, ma anche femmine” Noi con la nostra disinvoltura, con la nostra magica unione siamo arrivate, ci siamo guardate e abbiamo detto: che cu*o! Questa famiglia è perfetta, c’è amore, onestà, educazione, disciplina, forza interiore, c’è presenza! C’è proprio tutto! Allora pensiamoci noi a fare un po’ di casino. Buon compleanno Sciu!!! Che dire?? Ottimo lavoro e che lo spettacolo continui. Le foto sono fino ai 18 anni …gli altri 31 non ci stavano”.

Nella carrellata di foto è comparso, da piccino, il fratello “segreto” delle gemelle, Gianfranco. Per molti utenti una vera e propria sorpresa. Tanti coloro che sono rimasti stupiti nell’apprendere dell’esistenza del fratello maggiore. Gianfranco è una persona molto riservato e non appare quasi mai sui social. Per questo molti non sapevano che le Enardu avessero un congiunto stretto.

Tornando a Pago, al secolo Pacifico Settembre, i mancati auguri a Serena pare che confermino che la love story con l’ex tronista sia di nuovo approdata in un vicolo cieco. Qualche settimana fa il cantante è stato ospitato a La volta buona da Caterina Balivo che, ricordandosi che aveva promesso di sposare la Enardu, gli ha chiesto delle.

Lui ha spiegato che si sarebbe sposato. Poi è accaduto l’impensabile. Serena, via Instagram, lo ha smentito, invitandolo a raccontare la verità e spiegando che se ne era andato di casa e che non ci sarebbe stato alcun matrimonio per il semplice fatto che il rapporto sentimentale era terminato. Pago, da allora, non ha più detto una parola sull’ex compagna e non ha più toccato in alcun modo il tema fiori d’arancio.