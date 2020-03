Compleanno Mina: omaggio di Simona Ventura, ma scatta la baruffa social

Compleanno Mina: l’omaggio di Simona Ventura, ma scatta la baruffa social. La conduttrice: “Tutto sta cambiando”

Tanti auguri Mina. La Tigre di Cremona, oggi 25 marzo 2020, spegne 80 candeline. E un’altra ‘Tigre’, quella di Chivasso, al secolo Simona Ventura, le dedica un omaggio. La conduttrice di Rai Due ha scritto un post sui suoi profili social, sottolineando non solo le qualità artistiche dell’intramontabile cantante lombarda, ma anche la sua tenacia, la sua forza di volontà, la sua risolutezza. Eh sì, perché la Signora Mazzini non è una persona qualunque: trattasi di una donna fuori dal comune, che si è ritirata a vita privata a soli 38 anni, nel pieno del successo. Decisioni di vita, sicuramente non facili ma senza dubbio determinate, ferme, convinte, dettate da una personalità ferrea, unica.

Simona Ventura scrive a Mina: qualcuno mugugna

“Questi sono gli occhi di una VOCE. Non solo della più grande VOCE della storia della canzone italiana, ma la VOCE di una donna coraggiosa, che ha fatto delle scelte durissime, riuscendo, nonostante gli innumerevoli tentativi a non tornare mai sui suoi passi. Buon compleanno Mina. Sei grande, grande, grande”. Questo il post social di Simona Ventura. Peccato che qualche suo fan abbia storto il naso, innescando una baruffa. Motivo dei mugugni? Secondo l’utente, Mina, in questo drammatico momento per l’Italia, che è piegata dal Coronavirus, avrebbe dovuto spendere delle parole pubbliche. L’intervento è stato mal digerito dalla presentatrice che ha risposto per le rime.

Simona Ventura: “”Forse dovremmo riflettere su quello che siamo diventati”

“Forse dovremmo riflettere su quello che siamo diventati. Rancorosi come te“, ha scritto Simona in risposta alle critiche nei confronti di Mina. “Invece – ha concluso la Ventura – io so ancora riconoscere il talento e abbasserò sempre la testa davanti ad un artista come Mina. Penso che sia giunto il momento di guardarsi intorno con meno egoismo, tutto sta cambiando.”