Compleanno Michelle Hunziker: foto, invitati e clamorosa assenza

Michelle Hunziker, per i suoi 48 anni, ha organizzato una festa faraonica. Ha spento le candeline venerdì 24 gennaio, dando appuntamento ad oltre 100 invitati al Savini 1867, noto ristorante milanese in Galleria Vittorio Emanuele. Una serata memorabile con dell’ottimo cibo, dell’eccellente vino, tanta musica e l’immancabile torta. Tanti i vip che hanno preso parte all’evento. Naturalmente presente anche Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza che, con la suocera, va d’amore e d’accordo. Non è nemmeno mancato un giallo: a tutti non è sfuggita una assenza piuttosto clamorosa, vale a dire quella di Ilary Blasi.

Ilary Blasi a Roma con Bastian mentre Michelle Hunziker festeggia

Blasi e Hunziker sono molto amiche e condividono anche la stessa agente. La conduttrice svizzera ha anche partecipato alla serie Netflix “Ilary”, spiegando di avere un gran bel rapporto con la collega. Dunque perché l’ex di Francesco Totti non era presente alla festa di compleanno? Un giallo visto che il forfait non sarebbe imputabile ad impegni professionali o di altro genere.

Ilary, mentre Michelle festeggiava a Milano, si trovava in un ristorante a Roma con il fidanzato Bastian Muller (la coppia ha cenato al ristorante Rinaldi al Quirinale). Chissà perché ha deciso di non presentarsi al compleanno, sempre a patto che sia arrivato l’invito. Curioso anche notare che via social la Blasi non abbia fatto alcun gesto per omaggiare l’amica (può darsi che l’abbia contattata in privato, chissà…) Non si è nemmeno visto Eros Ramazzotti nonostante oggi abbia un legame ferreo con l’ex moglie.

I vip presenti al pasty

Presenti invece al party Gianluca Gazzoli, Rovazzi, Katia Follesa, Diletta Leotta, Jake La Furia, Nina Zilli con il compagno Danti, Anna Tatangelo, Andrea Pucci, Jonathan Kashanian e Lucilla Agosti. Lungo la serata gli ospiti si sono anche divertiti con il karaoke.

Per l’appuntamento la Hunziker ha optato per un mini abito firmato The Attico. La preparazione dell’evento è stata curata dalla event planner Giorgia Farina che ha pensato ad ogni dettaglio: segnaposto, luci, candele e quant’altro. Gran finale con la torta, una prelibata millefoglie ricoperta di fragoline cucinata da Mami Louise Milano, prestigioso laboratorio artigianale di cake design.