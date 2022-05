Compleanno Laura Freddi, Sonia Bruganelli le scrive: la battuta su Bonolis

Laura Freddi ha tagliato il traguardo dei 50 anni. Oggi 19 maggio 2022, la showgirl romana ha spento le candeline. Tantissimi i fan e i colleghi che l’hanno omaggiata. Tra questi è spuntata Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Con l’istrionico conduttore la Freddi ha vissuto un lungo amore durante la giovinezza. Negli ultimi anni, a più riprese, il gossip ha parlato di una presunta rivalità tra le due donne. In realtà Sonia e Laura vanno d’amore e d’accordo. Ulteriore testimonianza di ciò, il simpatico messaggio scritto dalla Bruganelli alla Freddi nelle scorse ore. Messaggio in cui è stato spassosamente menzionato Bonolis, il “filo conduttore” tra l’ex opinionista del GF Vip e l’ex star di Non è la Rai.

“Auguri amica, quanto ci piace metterlo in mezzo?”. Così Sonia in una Story pubblicata su Instagram a corredo di un collage in cui tra lei e Laura spicca Paolo Bonolis. Subito dopo la Bruganelli ha postato una seconda Stories in cui la si vede al fianco dell’amica, sorridente e felice. L’ex Non è la Rai ha apprezzato il gesto, provvedendo a ripubblicare gli scatti tra le sue Stories. Insomma, tra le due donne non c’è alcuna frizione.

Sonia e Laura hanno dimostrato di andare d’amore e d’accordo anche qualche mese fa. La Bruganelli è volata a Dubai e per una puntata ha lasciato vacante il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Venne sostituita proprio dalla Freddi. Qualcuno parlò di uno sgarro di Alfonso Signorini nei confronti della produttrice. Nulla di tutto questo: la moglie di Bonolis disse di essere stata contenta che al suo posto fosse stata chiamata la Freddi e smentì che ci fosse stato un tiro mancino nei suoi confronti.

“Nonostante le voci che sono circolate tra me e Sonia non c’è nessuna rivalità. Anzi, pur avendo condiviso un affetto importante da parte sua c’è stata grande solidarietà, tanto che a volte scherziamo anche insieme su Bonolis”. Queste le parole esternate a Verissimo di recente dall’ex Non è la Rai. Come poc’anzi detto, nessuna rivalità, tantomeno attriti tra lei e Sonia.

Bonolis e Laura Freddi, come nacque l’amore

Laura conobbe Paolo Bonolis sul set di Non è la Rai (all’epoca il conduttore timonava il programma). Scoccò la scintilla e anche un sodalizio professionale: la coppia condusse assieme il programma estivo Belli freschi. Nel 1995 la love story arrivò al capolinea. In un’ospitata a Oggi è un altro giorno (Rai Uno), la Freddi ha ricordato i motivi che fecero naufragare la relazione sentimentale: