Compleanno Ilary Blasi, proposta di nozze in diretta? L’indiscrezione

Stiamo ancora digerendo il divorzio da Francesco Totti, che nel giorno del suo compleanno le dedicava frasi romantiche e condivideva foto insieme. Oggi, invece, Ilary Blasi potrebbe ricevere una sorpresa davvero speciale. Nessuna certezza, ma secondo quanto trapelato dagli esperti di gossip, sembra che nel corso della diretta di The Couple, in onda questa sera su Canale 5, Bastian Muller le chiederà di sposarlo.

La proposta di matrimonio a The Couple

Mancano poche ore alla nuova puntata di The Couple, che torna su Canale 5 dopo due settimane a causa del lutto per la morte di Papa Francesco. Si prospettano numeri alti di share dato che poco fa è trapelata un’indiscrezione su Ilary Blasi e Bastian Muller. A quanto pare, secondo quanto pubblicato da Amedeo Venza, il giovane tedesco avrebbe organizzato una sorpresa speciale durante la serata per la sua amata. Non si tratta di una sorpresa qualunque, ma di una proposta di matrimonio.

Nello specifico, sembra che nel corso della puntata gli autori faranno credere alla conduttrice di partecipare a un finto quiz e proprio in quel momento arriverà il fidanzato con l’anello. Per adesso si tratta di un’indiscrezione, pertanto bisogna attendere ancora un po’ per scoprire se sia vero.

La sorpresa per Ilary Blasi prima della diretta

Intanto, in occasione del suo compleanno, Ilary Blasi ha ricevuto una prima sorpresa da parte dello staff di The Couple. Una volta entrata nel suo studio, ha trovato una coreografia di palloncini e un regalo che l’hanno resa molto felice, tanto da condividere con i fan questo momento speciale.

Non solo, la conduttrice ha pubblicato su Instagram tutti gli auguri ricevuti da amici, conoscenti, figli e il suo amore Bastian Muller. Si prospetta, dunque, un compleanno unico per la presentatrice romana.

L’amore con Bastian Muller

Mentre qualcuno è ancora restio a credere che Ilary Blasi sia veramente innamorata di Bastian Muller e abbia dimenticato il suo ex marito Francesco Totti, la conduttrice e il giovane tedesco sembrano molto intimi e complici. Lo ha rivelato anche la diretta interessata nel corso dell‘ultima intervista rilasciata a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin.

In quell’occasione, la presentatrice romana ha affermato di vivere una favola d’amore nella quale si sente al sicuro e protetta. Oggi, si sente diversa sotto certi aspetti rispetto a qualche anno fa, grazie anche al percorso che ha fatto in questi ultimi tempi a causa della separazione dall’ex calciatore. Per la Blasi è iniziato un nuovo capitolo della sua vita, che si gode appieno, senza, però, dimenticare il passato che l’ha resa quella che è, tanto amata dal pubblico.