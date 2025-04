Ilary Blasi “ripulita” a Verissimo: battuta (fuori luogo) della conduttrice

Il secondo ospite di Verissimo nella puntata di oggi 6 aprile 2025 è Ilary Blasi. La conduttrice sta per tornare in tv con il nuovo programma The Couple in onda a partire da domani su Canale 5. Silvia Toffanin l’ha invitata in studio per parlare dell’esperienza che la attende e delle ultime novità nella sua vita. L’ex moglie di Francesco Totti si è presentata dalla sua amica con un look strepitoso che non è passato inosservato come la sua battuta di troppo non appena è entrata.

La battuta fuori luogo

Da quando Ilary Blasi si è lasciata con il padre dei suoi figli Francesco Totti non perde occasione di lanciare battutine nei suo confronti. E a Verissimo non ha potuto fare a meno di farlo. Si è presentata nello studio di Mediaset con un tailleur grigio molto elegante e raffinato. Toffanin si è complimentata e l’amica prontamente ha risposto: “Mi sono ripulita”, per poi scoppiare a ridere con il suo sguardo furbetto come suo solito.

Ha poi continuato affermando di essere cambiata sotto ogni punto di vista: è cresciuta e maturata anche se non può fare a meno di essere un po’ Peter Pan e spensierata.

Il successo di Ilary Blasi

Nonostante alti e bassi, allontanamenti vari dalla tv, Ilary Blasi non può fare a meno di tornare sempre e lo fa a testa alta, in modo genuino e autentico. Ed è proprio questo che la rende unica sotto ogni punto di vista. Tutti la vogliono, i suoi colleghi la adorano e la stimano umanamente e professionalmente. Nel corso degli anni sono cambiate tante cose ma lei è rimasta sempre la stessa: una donna semplice, determinata e intraprendente, pronta a mettersi in gioco in ogni occasione.

La nuova avventura televisiva

Pronta a tornare in scena, Ilary Blasi sarà la conduttrice di The Couple, un programma televisivo italiano in onda a partire dal 6 aprile 2025 su Canale 5. La trasmissione è un reality game che vede come focus le relazioni di coppia. Infatti sono proprio le coppie a partecipare a varie sfide e giochi, così da mettere alla prova la loro complicità, fiducia e affinità.

Secondo quanto anticipato, il format prevede una serie di sfide psicologiche e fisiche volte a testare quanto l’uno conosce il proprio partner e quale sia l’empatia e la sintonia tra loro anche in caso di difficoltà. Non mancheranno situazioni di tensione dove potranno emergere dettagli e particolari rimasti fino ad oggi nascosti. Allo stesso modo, vi saranno momenti di riflessioni e discussioni. Resterà soltanto una coppia che si aggiudicherà un montepremi.