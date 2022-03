Comico Zelig: battuta volgare sulla morte di Carol Maltesi, lo show lo silura

Della storia di Carol Maltesi, la ragazza italo olandese fatta a pezzi dal fidanzato avrete sentito parlare tutti. Sono giorni che i media non parlano d’altro: la giovane è stata brutalmente assassinata dal compagno Davide Fontana, che ne ha fatto a pezzi il corpo dopo un “gioco erotico” finito male.

Uno dei motivi principali per cui il delitto ha fatto così tanto rumore, al di là della sconvolgente brutalità dell’atto, è legato al lavoro della ragazza. Carol Maltesi si era fatta conoscere con il soprannome di Charlotte Angie e per guadagnarsi da vivere era attiva nel mondo dell’hard. La donna vendeva contenuti per adulti sulla nota piattaforma Only Fans e tanto è bastato ad alcuni per fare sulla vicenda umorismo da quattro soldi.

Questo è il caso del comico Pietro Diomede, che sul suo profilo Twitter si è lasciato andare con una battuta agghiacciante. Sul social, Diomede ha commentato la morte della ragazza con un cinguettio che ha lasciato senza parole e che, comprensibilmente, ha avuto delle pesanti ripercussioni sulla sua carriera.

Su Twitter Diomede ha scritto: “Che il cadavere di una p….star fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del c… non gioca a favore della fama della vittima”. Parole sconcertanti, riprese da centinaia di utenti imbestialiti per questa enorme mancanza di tatto e rispetto.

A poche ore dalla pubblicazione del messaggio social, al di là degli insulti degli utenti, è arrivata la reazione dei social del teatro. Zelig ha infatti deciso di prendere le distanze dalle parole di Diomede, con un comunicato ufficiale.

Che il cadavere di una Pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del culo non gioca a favore della fama della vittima.#CharlotteAngie #carolmaltesi #DavideFontana — Pietro Diomede (@PDUmorista) March 29, 2022

“Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 Aprile. Ci dissociamo completamente da quel Tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta ” ha scritto il teatro. Adesso, dunque, Diomede è stato ufficialmente escluso dalla programmazione della struttura. Non ci è in ogni caso dato sapere se il suo sketch sarebbe mai stato trasmesso in tv o meno.

E dire che, soltanto poche ore fa, sul suo profilo Twitter il comico annunciata tronfio il suo ritorno a teatro con un altro tweet. Sembra proprio che il suo nuovo “monologo devastante” se lo perderanno tutti. Haters e non.