Come sta oggi Lamberto Sposini: le ultime news sul giornalista

Cosa fa oggi e come sta Lamberto Sposini: la nuova vita del giornalista

Sono passati otto anni dall’emorragia cerebrale che ha cambiato per sempre la vita di Lamberto Sposini. Dal 2011 il giornalista e conduttore ha lasciato il mondo della televisione per dedicarsi ai suoi problemi di salute. Negli ultimi anni ha però aperto un account Instagram, dove sporadicamente condivide foto della sua quotidianità con i suoi numerosi follower che vogliono sapere di più della sua nuova vita. Il fondatore del Tg5 ha oggi 67 anni ed è molto cambiato rispetto al passato: ha dovuto subire un lungo iter di cure e terapie che hanno trasformato il suo corpo e la sua mente.

Le ultime dichiarazioni di Enrico Mentana su Lamberto Sposini

Da qualche settimana Lamberto Sposini non si mostra su Instagram. Le sue condizioni di salute, però, non sembrano migliorate secondo quanto confidato dall’amico e collega Enrico Mentana a Verissimo. “È stato un alter ego per lungo tempo e ci vogliamo molto bene. Il fatto che non sia stato e che non stia bene è un pensiero laterale che è sempre qui“, ha dichiarato il direttore di Tg La7.

I colleghi che sono rimasti accanto a Sposini dopo il malore

Mentana ha mantenuto un ottimo rapporto con Sposini anche dopo la malattia. Lo stesso hanno fatto altri volti noti del piccolo schermo come Barbara d’Urso, Mara Venier, Simona Ventura.