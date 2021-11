Come sta Mara Venier dopo la caduta: il gesto di Christian De Sica

By

Dopo la brutta caduta a Domenica In – che l’ha costretta a chiudere in anticipo la puntata di domenica 21 novembre – Mara Venier ha aggiornato tutti sui social network sulle sue condizioni di salute. La 71enne, con tanto di selfie, ha ammesso di stare bene anche se poteva andare decisamente peggio. Per fortuna zia Mara se l’è cavata solo con un bernoccolo e un grosso spavento.

“Grazie a tutti per i messaggi, poteva andare peggio. Sto bene #bernoccolo”, ha scritto Mara Venier su Instagram. Il post è stato subito inondato di like e messaggi di pronta guarigione. Tanti personaggi famosi hanno scritto alla bionda presentatrice tra cui Christian De Sica.

“Porca zozza, ma che te la tirano? Un bacio grande”, ha scritto il popolare attore. “Lo penso anche io”, ha replicato Mara Venier. La caduta in diretta è solo l’ultimo dei guai che hanno travolto l’ex attrice nell’ultimo periodo. Qualche mese fa zia Mara ha dovuto fare i conti con un altro incidente che le ha immobilizzato la gamba.

Alla vigilia dell’estate, invece, ha dovuto fare i conti con un intervento sbagliato ai denti che l’ha portata ad una semi parasi facciale. Una situazione di grande disagio per la signora della domenica che non riusciva più né a parlare né a mangiare.

Cosa è successo a Mara Venier

Mara Venier è caduta durante una pausa pubblicitaria e dopo aver lasciato per qualche minuto la conduzione di Domenica In a Pierpaolo Pratelli, è tornata in video, zoppicando, con una fasciatura a piede e caviglia e tenendosi un impacco di ghiaccio sulla fronte.

“Sono caduta, voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Va tutto bene, Nicola. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali”

Inizialmente zia Mara pareva intenzionata a non continuare la trasmissione “perché la botta è stata molto forte, però sto bene”. Subito dopo però ha deciso di riprendere la conduzione, sedendosi su uno sgabello, aiutata da Pratelli e andando avanti con l’intervista a Memo Remigi. “Io non mollo, mi devono abbattere”, ha sottolineato per sdrammatizzare.