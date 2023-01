By

Il 2023 si è aperto con un terribile lutto nel mondo del calcio: in mattinata è scomparso all’età di 58 anni Gianluca Vialli, ex calciatore e allenatore del Chelsea e del Watford, amatissimo dal pubblico mainstream che tanto si era affezionato alla sua storia. Come c’era da aspettarsi (e com’era giusto che fosse) i programmi del pomeriggio hanno adattato la loro scaletta integrando la tragica notizia, fra cui spicca Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Nel salotto di Rai Uno, la conduttrice e giornalista romana ha avuto tra gli altri come ospiti (oltre a Maria Teresa Ruta) anche Ivan Zazzaroni, il giornalista sportivo direttore del Corriere dello Sport e giudice di Ballando con le stelle, che ai microfoni del programma ha raccontato del suo rapporto speciale con il defunto Vialli. Parlando dell’amico calciatore, Zazzaroni ha commentato:

“39 anni di conoscenza, non ce la faccio. Mi disse: “Voi giornalisti mi descrivete come una persona più intelligente di quello che sono”. Era un ragazzo bulimico di vita. Ha avuto una grande vita fino a 5 anni fa, quando è cominciata questa brutta storia”.

Ivan Zazzaroni, che con Gianluca Vialli era in particolare confidenza, ha rivelato anche alcuni dettagli inediti del campione (“Era riservatissimo, davvero riservatissimo, sono convinto che non sia contento del fatto che parliamo di lui”) ma anche dei retroscena sui suoi ultimi giorni di vita (“Negli ultimi giorni a Londra lui sapeva che sarebbe finita, ha chiamato tutti gli amici per l’ultimo saluto”).

Il giornalista, inoltre, ha fornito ai telespettatori informazioni inedite sull’allenatore della Nazionale di calcio Roberto Mancini e su come sta in questo periodo. Il Ct della Nazionale, infatti, era legatissimo a Gianluca Vialli, con il quale aveva condiviso anni nelle fila della Sampdoria. Su Mancini, Ivan Zazzaroni ha rivelato:

“Oggi Roberto Mancini sta versando tantissime lacrime. Dopo la morte di Sinisa Mihajlovic e di Luca, vuol dire che un pezzo importantissimo della sua vita se ne va”.

Gianluca Vialli: l’omaggio di Fedez

Oltre al tributo di Ivan Zazzaroni a emozionare particolarmente quest’oggi è stato anche il ricordo di Fedez, che con Gianluca Vialli aveva un rapporto speciale. Anche al rapper lo scorso marzo è stato diagnosticato un tumore, seppure fosse fortunatamente meno grave ma soprattutto trovato in tempo utile per essere operato. Gianluca Vialli, una volta scoperta la malattia dell’artista, aveva chiamato Fedez dandogli una mano nel momento più difficile chiamandolo al telefono e confortandolo nonostante i due non si fossero mai visti dal vivo.

Nelle sue Instagram Stories, Fedez ha sottolineato commosso che i due si sarebbero presto voluti vedere per potersi scattare una foto insieme con la loro cicatrice in bella vista. Purtroppo, il destino non ha permesso ai due che tutto ciò avvenisse.