Come sta Giorgio Tirabassi dopo l’infarto: operato d’urgenza, ha ripreso conoscenza e ha parlato al telefono

Giorgio Tirabassi, come rende noto il Corriere della Sera, è stato operato d’urgenza e sarebbe fuori pericolo di vita. L’attore 59enne, ieri, durante la serata di presentazione del suo primo film da regista (“Il grande salto”), è stato colto da un infarto mentre si trovava a Civitella Alfedena (l’Aquila). Immediati i soccorsi che lo hanno portato prima a Castel di Sangro, poi nella struttura ospedaliera di Avezzano. Qui si sarebbe sottoposto a un’angioplastica. Fonti sanitarie definiscono le sue condizioni di salute stazionarie e sotto controllo, confermando ciò che era già trapelato ieri sera: Tirabassi sarebbe fuori pericolo di vita.

“Giorgio Tirabassi resta in osservazione”

Tgcom24, inoltre, fa sapere che l’attore ha ripreso conoscenza e che telefonicamente ha rassicurato tutti, scusandosi anche con il pubblico che ieri è giunto in sala a Civitella Alfedena per la presentazione del suo film.“Tirabassi resta in osservazione – scrive Tgcom24 – dopo essere stato curato dai medici: è cosciente e al telefono ha cercato di rassicurare tutti, scusandosi anche con il pubblico che aveva riempito la sala per incontrarlo. Si attende il bollettino medico per capire quali sono state le conseguenze di questo infarto“. In giornata dovrebbero giungere news ufficiali. Si attendono comunicazioni dall’ospedale o dal suo staff.

La carriera dell’attore

Tirabassi è un volto celebre del cinema e della tv italiana. Uno dei suoi ruoli più famosi è stata l’interpretazione di Paolo Borsellino per la casa di produzione Taodue, la quale, via social, ha mandato un messaggio di sostegno al regista. In molti lo ricorderanno anche per essere stato uno dei protagonisti di Distretto di Polizia, fiction tra le più seguite sul piccolo schermo nei primi anni 2000.