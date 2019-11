Giorgio Tirabassi: malore durante la presentazione del suo film

Cosa ha avuto Giorgio Tirabassi: probabile infarto per l’attore

Malore improvviso per Giorgio Tirabassi, noto attore di fiction e film italiani. L’attore, 59 anni, si è sentito male venerdì 1 novembre, intorno alle ore 21, all’interno del Centro Congressi di Civitella Alfedena, in provincia de L’Aquila. Qui stava presentando la sua ultima pellicola: Il Grande Salto. Tirabassi era sul palco insieme ad alcuni colleghi e stava parlando del suo nuovo personaggio quando ha cominciato a sentirsi poco bene. Giorgio è stato prima soccorso da alcuni medici presenti in sala. Poi, è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118 di Castel di Sangro, che ha condotto il paziente all’ospedale di Avezzano per le cure necessarie. Si parla di un probabile infarto e le sue condizioni sembrano gravi ma al momento non è stata divulgato alcuna nota ufficiale dallo staff dell’interprete,.