Otto giorni fa, il pomeriggio di martedì 28 febbraio, Daniele Scardina ha iniziato una battaglia che ha sconvolto il mondo dello sport italiano. Il pugile, noto come King Toretto, ha subito un malore ed è attualmente in condizioni critiche. Diversi messaggi di sostegno sono stati inviati da amici, colleghi e dalla sua ex fidanzata, la conduttrice Diletta Leotta. Dopo un’operazione fortunatamente riuscita, Scardina è ancora sedato. Sul suo profilo Instagram ufficiale, è il fratello Giovanni a comunicare che la sua battaglia continua in silenzio. Oggi 8 marzo il giovane ha scritto un messaggio in cui fa una dichiarazione di fede e ringrazia tutti coloro che stanno supportando Scardina, dai medici ai fan. Inoltre, ha dato un aggiornamento sulle condizioni del fratello:

La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani. Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi, mercoledì 8 marzo, alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Toretto Scardina (@danieletoretto)

Qualche giorno fa Scardina era stato sottoposto ad una risonanza, che aveva dato esito positivo. In aggiunto, sta anche rispondendo positivamente agli stimoli e agli incitamenti dei medici e ha cominciato a respirare di nuovo autonomamente. Il suo manager, Alessandro Cherchi, ha dichiarato che bisogna avere pazienza e che tutti ripongono ancora molta speranza in un suo possibile miglioramento.

Chi è Daniele Scardina

Daniele Scardina è un pugile professionista campione in carica della categoria Pesi Supermedi, conosciuto anche con il soprannome di King Toretto. La passione per la boxe gliela trasmette suo zio, e comincia a praticare a livello agonistico dagli anni adolescenziali. Il pugile ha dichiarato che la boxe lo ha salvato da strade sbagliate, poiché ragazzo preferiva stare in giro con gli amici che studiare. A vent’anni capisce che la boxe è la sua vera vocazione e decide di dedicarsi completamente a questo sport iniziando a gareggiare nella categoria Supermedi, raggiungendo poi negli anni incredibili risultati.

È diventato noto al grande pubblico per alcune partecipazioni televisive, come a “Ballando con le stelle” nel 2020, e per essere stato fidanzato con la conduttrice Diletta Leotta. I due si sono conosciuti nel 2020 perché Diletta ha presentato un suo incontro per Sky e si sono poi ritrovati con amici in comune. La loro storia è poi naufragata dopo un anno e mezzo insieme.