Come sta Anna Falchi? Il motivo del malore. Quando torna in tv

Questa mattina Anna Falchi è svenuta in diretta tv durante la trasmissione I fatti vostri. Da tempo l’attrice è alla conduzione del programma ed oggi 21 gennaio 2025 ha fatto preoccupare i presenti in studio e il pubblico che da anni la segue da casa. Non appena terminata la puntata, la presentatrice non ha esitato a rispondere ai fan che si sono preoccupati.

Le prime parole di Anna Falchi

Dopo ore di ansia e preoccupazione, Anna Falchi ha tenuto a tranquillizzare tutti i fan che le hanno inviato messaggi di supporto a causa dello svenimento in diretta. “Ciao a tutti, oggi come volti di voi avranno visto ho avuto un piccolo mancamento. Voglio rassicurarvi che va tutto bene. Sto benissimo, mi tengo in piedi con una gamba. – ha affermato – Barcollo ma non mollo, perché chi si ferma è perduto. Che sia di insegnamento per tutti”.

Qualche ora fa, si è collegata in diretta a Bella Mà spiegando: “Il bello e il brutto della diretta. Troppe persone mi hanno chiamata, ringrazio tutti per il pensiero. Mi sono alzata velocemente dalla sedia e sentivo che mi girava la testa. – ha riferito – Mentre parlavo mi sono sentita mancare. Devo ringraziare tutti i medici della Rai che mi hanno soccorsa subito, mi hanno controllata. Grazie per la tempestività e per la professionalità, si può chiamare mamma Rai”.

Il motivo dello svenimento

Nel messaggio inviato tramite i social, Anna Falchi ha tenuto a sottolineare che il malore è stato fortuito e che non vi sono cause gravi dietro. Inoltre, ha ribadito che si è ripresa in modo rapido grazie anche all’intervento tempestivo del personale medico presente in studio. Per tranquillizzare ulteriormente il pubblico ha specificato che ora sta bene e la sua salute è stabile, dunque, non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Inoltre, la conduttrice ha colto l’occasione per ringraziare tutti i fan che hanno speso anche solo un minuto per contattarla per chiedere sue notizie. Sono tanti i messaggi che ha ricevuto di supporto e sostegno.

Tornerà in studio?

Sul ritorno in studio a I fatti vostri non ha detto nulla ma vi sono buone probabilità che domani torni in diretta insieme al suo collega Tiberio Timperi per una nuova puntata della trasmissione in onda su Rai 2. Lo svenimento ha lasciato a bocca aperta anche il conduttore che si è ritrovato in prima persona a soccorrere la sua amica svenuta improvvisamente durante la diretta di oggi.