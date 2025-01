Anna Falchi sviene in diretta: la reazione di Tiberio Timperi (video)

Momento di paura e preoccupazione durante la puntata de I Fatti Vostri di martedì 21 gennaio. A fine programma, mentre i conduttori stavano salutando il pubblico dando appuntamento al giorno successivo, Anna Falchi è svenuta. La showgirl italo-finlandese 52enne, alzatasi in fretta dalla sedia, ha cominciato a congedarsi dai telespettatori, ma ad un certo punto si è bloccata, ha smesso di parlare ed è finita al suolo, non prima di aver tentato di aggrapparsi ai colleghi che erano al suo fianco. Tiberio Timperi, che era a pochi centimetri, si è domandato se fosse uno scherzo. Niente burla, tutto vero. Fortunatamente la conduttrice ha subito tranquillizzato tutti, dicendo che non c’era nulla di grave. Il mancamento è stato probabilmente causato da un calo di pressione.

Il video dello svenimento in diretta di Anna Falchi

Mentre stava dando la linea al Tg Due, la Falchi, come ogni giorno, ha iniziato a salutare il pubblico assieme al resto del cast del programma: “Pronti quasi tutti schierati per darvi l’appuntamento a domani mattina, come sempre, 11.10…”. A questo punto ha avuto un mancamento, anticipato da un “oh Dio mio”. Timperi ha subito soccorso la collega a terra, domandandole se stesse facendo apposta. Risposta negativa: “No, sono svenuta, scusate“.

Timperi, avendo capito che non si trattava di nulla di grave, ha stemperato la tensione creatasi in studio con una battuta: “Allora, avremo materiale per Blob, Striscia la Notizia e altri. Comunque sta bene, è tranquilla”. “Mi sono alzata troppo veloce, tutto a posto”, ha confermato la Falchi. “Succede… quando uno è anziano”, ha chiosato ironicamente Timperi, dando un bacio tenero alla conduttrice italo-finlandese e dando appuntamento al giorno successivo.

Anna Falchi ha un lieve malore durante la diretta de #IFattiVostri. pic.twitter.com/hJKxpbis32 — Trash Italiano (@trash_italiano) January 21, 2025

Anna Falchi saldamente al timone de I Fatti Vostri

La conduttrice 52enne ha iniziato la sua avventura alla conduzione dello storico format ideato da Michele Guardì quattro anni fa. Fu infatti chiamata nel settembre 2021. Da allora è rimasta saldamente alla guida della trasmissione. Nelle sue prime due edizioni ha condotto assieme a Salvo Sottile ed Emanuele Aureli. Mentre nella stagione 2023/2024 e in quella in corso affianca Tiberio Timperi. Lo scorso anno, nel cast, figurava anche Flora Canto, mentre per l’edizione 2024/2025 è stata inserita Ilaria Moniovi.

I Fatti Vostri è uno dei programmi storici della Rai ed è giunto all’edizione numero 34: 29 stagioni come I Fatti Vostri e 5 edizioni come Piazza Grande.