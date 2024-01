Anna Falchi avvistata con un politico della Lega. Ecco di chi si tratta

Anna Falchi è stata paparazzata in compagnia di Andrea Crippa, definito il vice di Matteo Salvini. Diva e Donna ha pubblicato degli scatti inequivocabili dove la coppia appare mentre si scambia un tenero bacio in macchina.

Dopo il flirt mai confermato con Beppe Convertini, che in molti hanno supposto fosse una trovata pubblicitaria, questa volta non sembrano esserci dubbi, poiché le foto confermano che tra i due non c’è una semplice amicizia. Anna e Andrea sono stati avvistati a Roma, mentre uscivano da un locale e poi in macchina mentre si scambiano un bacio.

Lei è più grande di lui di circa 14 anni, ma ciò non li spaventa, anche perché si mostrano in pubblico. Diva e Donna spiega che la coppia è stata anche allo spettacolo di Teo Mammucari, quindi non temono i fotografi.

Chi è Andrea Crippa

Politico, vicesegretario della Lega dal 2019, classe 1986 e laureato in Scienze Internazionali. Si è avvicinato sin da subito a questo mondo. Dal 2014 è assistente di Salvini e nel 2021 è stato anche assessore del comune di Lissone (MI), dove attualmente vive.

Il flirt con Beppe Convertini

Ad ottobre, Nuovo Tv aveva paparazzato l’insolita coppia, ipotizzando che tra i due ci fosse qualcosa, seppur a molti, sin dall’inizio, la storia non è apparsa molto credibile. È sembrata più una trovata pubblicitaria.

I due conduttori erano stati avvistati insieme in atteggiamenti abbastanza intimi per le strade romane. Ma era sorto il dubbio che i fotografi non fossero lì per caso, ma che, anzi, fossero stati chiamati dalla Rai stessa. Il bacio che è stato immortalato, infatti, non è molto chiaro se fosse sulla bocca o sulla guancia.

Alcuni giornalisti, avevano commentato gli scatti un po’ perplessi, ritenendo di “essere tornati ai tempi di Gabriel Garko e Manuela Arcuri“, quando c’era bisogno di falsi flirt per farsi pubblicità o per facciata.

Le storie di Anna Falchi

La conduttrice è stata sposata con Stefano Ricucci, poi con Denny Montesi, padre di sua figlia Alyssa. Dopo varie storie avute, ultimamente aveva dichiarato di essere single e di trovarsi bene e che al momento non cercava un uomo. Forse il giovane Andrea le avrà fatto cambiare idea.