Come sta Alessandra Mussolini dopo il malore a Ballando con le Stelle

Alessandra Mussolini sta meglio dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Nel corso della diretta in onda su Rai 1 sabato 7 novembre 2020, la nipote di Benito Mussolini e Sophia Loren ha avuto un malore dopo una coreografia piuttosto complicata con Maykel Fonts. In seguito ad una presa assai ardua la Mussolini ha avuto un mancamento e si è accasciata al suolo, facendo preoccupare tutti.

Prima della serata la 57enne non ha mangiato nulla per via della complessità della nuova coreografia. Una coreografia piena di prese – tra cui una che vedeva Alessandra schiacciata sulla testa di Maykel Fonts – che ha spinto la Mussolini a non cenare per evitare di rischiare di vomitare poi in pista. Su Instagram il ballerino cubano ha aggiornato tutti i fan di Alessandra che, nonostante il malore, si è guadagnata l’accesso alla semifinale di Ballando con le Stelle 2020.

In alcune stories Instagram Maykel Fonts ha assicurato che oggi Alessandra Mussolini ha superato i problemi avuti a Ballando con le Stelle. Niente di serio per la concorrente di Milly Carlucci: ha avuto solo un mancamento perché non aveva mangiato nulla prima di scendere in pista. “Non mi ha ascoltato e non ha mangiato però sta bene. Siamo contenti di essere passati alla semifinale”, ha confidato il maestro di danza ai suoi follower.

Non è la prima volta che Alessandra Mussolini ha un problema di salute a Ballando con le Stelle. Qualche settimana fa è dovuta correre al pronto soccorso dopo aver ricevuto un colpo al naso da Maykel Fonts. Nulla di rotto ma tanto spavento per la Mussolini, indubbiamente una delle protagoniste di questa edizione dello show.

Gli altri semi finalisti di Ballando con le Stelle 2020 sono: Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. Alle sei coppie sabato prossimo se ne aggiungerà un’altra tra quelle eliminate nel corso delle ultime settimane.

I nomi degli eliminati sono i seguenti: Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Antonio Catalani e Tove Villfor.