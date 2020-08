Come Sorelle non va in onda su Canale 5 mercoledì 12 agosto 2020. Mediaset ha cambiato la programmazione della serie turca per lasciare spazio alla partita di Champions League Atalanta-Paris Saint Germain. La sesta puntata andrà dunque in onda, in via del tutto eccezionale, venerdì 14 agosto. Le ultime due puntate verranno invece trasmesse di nuovo di mercoledì. Il gran finale della serie turca è previsto per il prossimo 26 agosto. Nonostante la bella stagione Come Sorelle sta ottenendo un buon riscontro in Italia. Ogni episodio è seguito da circa due milioni di telespettatori con oltre l’11% di share. Il Belpaese continua dunque ad apprezzare le serie made in Turchia dopo i grandi successi di Daydreamer, Bitter Sweet e Cherry Season.

Come Sorelle sta ottenendo un buon successo in Italia

Sevgili Geçmis, questo il titolo originale della serie, è realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, tra i principali produttori della Turchia, gli stessi che hanno sfornato i successi internazionali Cherry Season e Bitter Sweet. La trama di Come Sorelle– un misto tra Dinasty, Real Housewives e This Is Us – vede al centro della storia una giovane ereditiera e futura sposa: İpek Gencer. La ragazza – attraverso una lettera anonima – scopre di avere due sorelle. Una, Deren Kutlu, è dottoressa. L’altra, Çilem Akan, è una cantante. İpek non si scoraggia e, affrontata la madre adottiva, invita le due ragazze al matrimonio, in programma di lì a poco con il potente e malvagio Tekin, in realtà responsabile del fallimento dell’impero Gecer. Fare luce sul passato è il desiderio delle tre sorelle, che – costrette per un imprevisto a rimanere sull’isola dell’Egeo scelta come scenografica location della cerimonia – intendono conoscersi a fondo e ricostruire i pezzi mancanti della loro vita. Ma ogni volta che si avvicinano alla verità, arrivano nuovi ostacoli…

Come Sorelle su Canale 5: dove rivedere le repliche e dove è stata girata la serie

Le repliche di Come Sorelle sono disponibili in streaming su Mediaset Play, piattaforma di Mediaset. Al contrario di altre serie turche, Come Sorelle non è stata girata nella capitale Istanbul. La serie è ambientata a Smirne, in turco Izmir, terza città più importante della Turchia, fondata dagli antichi Greci. Rappresenta una delle città più antiche in assoluto che si affacciano sul Mar Mediterraneo, caratterizzata da un meraviglioso centro storico e lungomare, il kordon, dove si svolge la maggior parte della vita cittadina. In Come Sorelle vengono ritratti alcuni dei quartieri più interessanti e belli di Smirne quali: Urla, Karaburun, Cesme, Konak.