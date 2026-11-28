Giada De Blanck, a distanza di dieci mesi dalla morte dell’amatissima mamma Patrizia, ha rotto il silenzio sulla tragedia familiare. La socialite italiana si è spenta a 85 anni, a causa di una grave forma di leucemia. La figlia, da allora, non ha rilasciato interviste fino all’ospitata a Verissimo di sabato 28 novembre. La 45enne, visibilmente provata, ha riferito a Silvia Toffanin di essersi presa del tempo per metabolizzare il lutto, oltre a spiegare come ha vissuto gli ultimi giorni la madre.

Verissimo, morte di Patrizia De Blanck: la figlia Giada racconta il calvario degli ultimi giorni

“Sono stata in silenzio per quasi un anno, non amo spettacolarizzare il dolore – ha esordito Giada – Ho sempre vissuto le emozioni privatamente. Ho anche cercato di proteggere il più possibile mamma. Oggi sono qui anche per ringraziare tutti coloro che ci hanno mostrato affetto sui social. Non mi aspettavo tutto questo amore della gente. E tutti hanno capito, come te, che avevo bisogno di tempo per ricordare mamma”.

Tutto è iniziato la notte del 19 dicembre 2025. “Lei era una testona, non voleva mai farsi visitare dai medici – ha ricordato Giada – Aveva avvertito nei giorni prima molta stanchezza. Quel giorno l’ho vista con un colorito giallastro e ho chiamato l’ambulanza. Il giorno dopo mi hanno detto che mia madre aveva una leucemia molto grave. Sono quasi svenuta. Mi è crollato il mondo addosso”.

Da quel momento è iniziato un calvario per l’85enne: “Poi ho parlato con i dottori e da lì ho fatto di tutto, come sempre, alla mia mamma ho dedicato la mia vita. Non le ho detto che aveva la leucemia, volevo proteggerla. Gli ultimi giorni sono stati difficilissimi. Stava reagendo bene alla terapia. Ma poi c’è stata un’infezione. Ho visto il sangue nel catetere ed è peggiorata”.

Giada De Blanck: “Mamma mi ha aspettato ed è morta davanti a me”

“Mi è morta davanti, mi ha aspettata. Sono andata a bere dell’acqua e quando sono tornata ha fatto l’ultimo respiro davanti a me”, ha raccontato tra le lacrime la 45enne, che è poi stata consolata da un caloroso abbraccio di Silvia Toffanin. “Il 9 novembre sarebbe stato il suo compleanno, penso che sia giusto farla vivere nei ricordi”, ha aggiunto Giada.

“La mia tragedia di questo percorso è che mamma tutti i giorni mi diceva che voleva tornare a casa. Io le dicevo che sarebbe guarita e che sarebbe tornata a casa. Ma non ce l’ho fatta, non me l’hanno fatta portare a casa. Mi sono anche arrabbiata tanto con i dottori. Poi ho capito. Mi hanno detto che la leucemia ha complicanze, infezioni ed emorragie che io da sola non potevo gestire. La mia tragedia è stata non poterla portare a casa, anche se sono stata con lei h24″, ha concluso Giada.