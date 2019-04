Colorado, sorpresa a Scintilla: commozione dopo l’ingresso di Elena Morali

Colorado, sorpresa a Scintilla: il comico si commuove dopo l’ingresso di Elena Morali

Sorpresa inaspettata stasera per Scintilla a Colorado. Al comico, in occasione del suo compleanno, lo staff della trasmissione ha pensato bene di fare gli auguri direttamente sulla scena, festeggiando il momento con tanto di torta e regalo speciale. Nel bel mezzo della puntata, difatti, Paolo Ruffini ha interrotto il collega e, dopo aver fatto entrare una torta gigante sul palco, ha inviato tutto il pubblico a fare un applauso a Scintilla. Da dentro la torta, improvvisamente, è poi spuntata la fidanzata Elena Morali che, ovviamente, non poteva mancare in questo momento particolare. Le parole di Ruffini e l’affetto dei colleghi hanno commosso Gianluca Fubelli che, rivolgendosi ai presenti, ha più volte ammesso di essere molto emozionato.

Gianluca Fubelli si emoziona a Colorato: la sorpresa di Paolo Ruffini a Scintilla

A riservare parole speciale a Gianluca Fubelli è stato sopratutto Paolo Ruffini. Quest’ultimo, dopo aver rivolto al suo collega gli auguri di compleanno, si è detto fiero di avere un amico come lui al suo fianco e, cosa non meno importante, si è complimentato con il comico anche per i vent’anni spesi tra le fila di Colorado. Scintilla, come spiegato stasera, aveva 26 anni quanto ha iniziato la sua gavetta all’interno del programma e da allora, a giudicare anche dall’affetto che il pubblico gli dimostra ancora oggi, ne ha fatta di strada.

Elena Morali difende il suo amore per Scintilla: la showgirl mette in riga gli haters

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Scintilla ed Elena Morali. Quest’ultima, intenzionata a sposare Gianluca Fubelli al più presto, ha sempre difeso il suo amore per il comico a denti stretti (sui social e non solo). Recentemente, per esempio, a chi ha rivolto al suo fidanzato pesanti critiche la Morali ha risposto a tono su Instagram. Il sentimento che la lega a Scintilla è forte e sincero e su questo, oggi, non si discute.