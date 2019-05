Colorado con Belen: l’ultima puntata in onda martedì 14 maggio

Colorado: arriva l’ultima puntata

Martedì 14 maggio, su Italia 1, andrà in onda in prima serata l’ultima puntata di Colorado. Lo show condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez affiancati da Gianluca “Scintilla” e i PanPers, arriva alla conclusione di questa stagione. Durante la puntata, che andrà in onda in prima serata su Mediaset, verrà proclamata anche la vincitrice di “Miss Colorado”, scelta tra le ragazze del corpo di ballo che si sono sfidate nel corso del programma. Un’edizione dai grandi numeri, come confermato dai dati share, che sin dalla prima puntata, andata in onda il 28 marzo, ha attirato 1.700.000 spettatori alla trasmissione (8,70% di share).

I comici sul palco di Colorado

Durante l’ultima puntata di Colorado, numerosi saranno i comici presenti sul palco che intratterranno il pubblico nel corso della serata. Tra tutti vedremo anche i Soldi Spicci, con i loro problemi di coppia, Maria Pia Timo e la sua Romagna, Barbara Foria, IPantellas, Alessandro Bianchi, Federico Parlanti, che cercherà di conquistare Belen e Cristina Chinaglia. Un cast ricco di artisti che hanno creato un forte legame con il pubblico durante questa edizione: come ogni puntata saranno presenti anche Gianluca Impastato, Pino & gli anticorpi, Max Pisu, Raffaele D’Ambrosio, Massimo Bagnato, Elena Morali, Andrea Carlini e molti altri comici, monologhisti e imitatori.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Colorado insieme

In questa edizione il pubblico ha potuto vivere anche la riconciliazione di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Infatti secondo quanto dichiarato da Scintilla al settimanale Nuovo Tv, Stefano avrebbe fatto di recente irruzione nel programma di Italia 1: “Ci ha sorpreso vedere Stefano dietro le quinte di Colorado, anche perché lui conduce Made in Sud, che rappresenta la concorrenza. Se tornassero insieme sarebbe bellissimo, soprattutto per il loro Santiago”. Così Gianluca Fubelli avrebbe subito chiesto spiegazioni alla Morali, che secondo il comico si intende di gossip e lei avrebbe risposto: “Solo tu non lo sapevi! Quest’anno a Colorado regna l’amore, oltre alla risate”.