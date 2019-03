Colorado 2019 prima puntata: conduttori, nuovi comici e anticipazioni

Colorado 2019 su Italia Uno: tutto quello che bisogna sapere sulla prima puntata

Colorado torna in tv. Partirà giovedì 28 marzo su Italia Uno il popolare show comico. Alla conduzione un gradito ritorno, quello di Belen Rodriguez. Già conduttrice delle edizioni 2011 e 2012, la soubrette argentina sarà affiancata ancora una volta da Paolo Ruffini. Con loro il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, e i Panpers. Lo storico programma spegne quest’anno 20 candeline e, per celebrare l’importante ricorrenza, ha introdotto moltissime novità. Più di 40 artisti si alterneranno sul palco in quest’edizione all’insegna del rinnovamento, della sperimentazione, del ritmo serrato, del buonumore e dell’interazione con il pubblico. Una sorta di factory, il cui fulcro è rappresentato dal salotto contiguo alla scena in cui confluiscono a rotazione i comici creando un gruppo d’ascolto “sui generis”.

Le new entry di Colorado 2019 con Belen e Paolo Ruffini

Tra gli arrivi più attesi a Colorado quello di Max Pisu, un maestro della risata che farà divertire il pubblico con lo storico personaggio Tarcisio e i suoi imperdibili monologhi. Inoltre, il grande ritorno dei Pino & gli Anticorpi con i loro amati Pino e la lavatrice e il cane Fuffi. E ancora i Soldispicci, coppia cult del web. Tantissime le new entry: Vincenzo Albano, Andrea Carlini, Federico Parlanti, Maria Pia Timo, Stefano Gorno, Massimo De Rosa, Tony D’Ursi, Raffaello Corti, I Masa, Cristina Chinaglia, Francesco Arienzo, Angelo Pisani, Flora Canto, Filippo Caccamo Massimo Bagnato eGianni Astone. Tra i giovanissimi, Davide D’Urso, Davide Calgaro e Marco Stabile. E poi, non mancheranno alcuni volti noti del programma, tra cui Claudia Campolongo, Barbara Foria, Alessandro Bianchi, Alberto Farina, i Pantellas, Mauro Villata, Bob Russo, Raffaele D’Ambrosio, Rubes Piccinelli, Herbert Cioffi, Bella Domanda, Peppe e Ciccio, Franco Rossi, Gianluca Impastato e Enrico Luparia, Pablo e Pedro.

Tornano anche Elena Morali e Francesca Cipriani

Fanno parte del cast anche Elena Morali, tra l’altro fidanzata di Scintilla, e Francesca Cipriani. A fare da trait d’union tra le performance degli artisti non ci sarà il classico corpo di ballo, ma un gruppo formato da 5 ragazze che, oltre a esibirsi in divertenti stacchetti, si cimenterà in alcune prove di comicità. Tra loro verrà poi eletta Miss Colorado.