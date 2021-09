Colombari e Tomba nel gossip del GF Vip: parla il figlio di Patrizia Mirigliani

Martina Colombari e Alberto Tomba finiscono al centro del gossip della Casa più Spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. La loro chiacchieratissima love story è decollata quando la modella vinse Miss Italia nel 1991. All’epoca aveva 16 anni. Tra i giurati di quell’edizione c’era lo sciatore 25enne che fu stregato dalla bellezza e dalla grazia dell’adolescente. Ne nacque una relazione importante, durata circa tre anni. Amore e passione veri. Certo giovanili ma assolutamente spontanei, come ha sottolineato la Colombari in alcune interviste. Di quel rapporto ne ha parlato al GF Vip Nicola Pisu, il figlio 32enne di Patrizia Mirigliani e nipote di Enzo Mirigliani, patron di Miss Italia.

Pisu, in giardino, a colloquio con altri inquilini tra cui Francesca Cipriani e Amedeo Goria, ha ricordato che, quando Martina venne eletta Miss Italia, il regolamento prevedeva che le ragazze che correvano per l’ambita fascia fossero anche minorenni. Ora le cose sono cambiate e per prendere parte al concorso di bellezza bisogna necessariamente aver compiuto la maggiore età. Altri tempi, altra storia. “La Colombari si fidanzò con Tomba. Lui venne in giuria e poi si fidanzò con lei che aveva 16 anni”, ha raccontato il figlio di Patrizia Mirigliani. “Ora sta con l’ex calciatore, Costacurta”, ha aggiunto.

Amedeo Goria è intervenuto ricordando l’episodio in cui Tomba, dal podio di una gara sciistica, scagliò la coppa ricevuta contro un fotografo che, alcuni anni addietro, lo aveva ritratto senza alcuna autorizzazione senza vestiti in una sauna. E poi aveva ceduto le foto ad un giornale scandalistico. Ne seguì una vicenda giudiziaria.

Tornando alla Colombari, la scintilla con Alberto scattò la sera prima della finale della kermesse, quando lui le offrì una camomilla. Galeotto fu l’infuso: fu lì che fu messa la prima pietra della love story. Il resto è storia del gossip del Bel Paese: Martina e Tomba, già allora popolarissimi, furono chiacchieratissimi nei primi anni Novanta. Dopo tre anni d’amore si lasciarono. Inseguito l’ex Miss Italia si fidanzò con Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ex calciatore del Milan (oggi opinionista sportivo in forza a Sky). La relazione dura ancora oggi. La coppia è convolata a nozze il 16 giugno 2004 e ha avuto un figlio, Achille.