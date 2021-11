Diventa sempre più seria, settimana dopo settimana, la nuova relazione di Cole Sprouse. L’attore di Riverdale ha fatto il suo debutto ufficiale con la nuova fidanzata: Ari Fournier. La coppia ha sfilato insieme sul red carpet di un evento mondano organizzato dalla rivista InStyle. Il primo evento pubblico per Cole mano nella mano con Ari. Segno che la liaison è più importante che mai e Sprouse non vuole nascondersi più.

Cole Sprouse e Ari Fournier si frequentano dallo scorso marzo. Più volte sono stati paparazzati insieme in questi mesi ma mai si sono presentati pubblicamente come fidanzati. Ad agosto, però, la Fournier ha condiviso le prime foto col nuovo compagno. Un post creato in occasione del 29esimo compleanno di Sprouse. Immagini accompagnate da una dedica romantica, che ha subito fatto il pieno di like.

Cole Sprouse ha così dimenticato il suo precedente rapporto, quello con la collega Lili Reinhart. I due si sono amati per circa tre anni ma hanno poi deciso di prendere strade differenti. Cole e Lili sono rimasti in buoni rapporti complice anche il lavoro a Riverdale, dove indossano i panni di Betty e Jughead. La Reinhart è stata tra le prime ad apprendere della nuova relazione di Cole: nei mesi invernali Ari è stata più volte avvistata sul set della nota serie tv.

Chi è Ari Fournier

Ari Fournier, la nuova fidanzata di Cole Sprouse, è una modella canadese. Ha 23 anni e lavora come indossatrice da quando ne aveva 15. La sua carriera è iniziata per caso, dopo aver ottenuto un contratto a Londra per conto di Asos. Da allora ha iniziato a girare il mondo, passando da una sfilata a un servizio fotografico, senza fermarsi mai. L’incontro tra Ari e Cole è arrivato grazie ad alcuni amici in comune. La Fournier, che parla fluentemente francese, è una grande appassionata di cavalli e di equitazione.

I gossip su Lili Reinhart

Mentre Cole Sprouse ha ritrovato la felicità accanto ad Ari Fournier Lili Reinhart è ancora single. Gli ultimi gossip parlano però di un avvicinamento sospetto con l’attrice Wallis Day. Le due sono molto unite da qualche tempo e secondo qualcuno ci sarebbe un sentimento profondo, che va al di là della semplice amicizia. Dopo l’addio a Sprouse la Reinhart ha dichiarato alla stampa di essere bisessuale.