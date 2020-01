Clizia e Sarcina, la Elia interviene e il Web protesta: cosa è successo fuori dal Gf

Gf Vip 4, Clizia Incorvaia parla del presunto tradimento a Sarcina: il bacio con Scamarcio

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina già protagonisti al Grande Fratello Vip 4. Complice il fatto che la concorrente si sia già aperta sull’argomento, Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo per parlarne nella seconda puntata di venerdì 10 gennaio. Non è detto che sia un argomento chiuso, ma intanto il conduttore ha chiesto il parere della sua Vip su un paio di cose che riguardano il presunto tradimento con Scamarcio ai danni di Sarcina. Riccardo Scamarcio è, anzi supponiamo era, il migliore amico di Sarcina, al punto che è stato suo testimone di nozze. Nozze con Clizia Incorvaia, s’intende. Sarcina e Clizia si sono ricongiunti dopo un periodo di crisi ed è in questo periodo che Clizia ha baciato Scamarcio. Lei ha confessato il bacio, ma Scamarcio ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento.

Clizia Incorvaia e Sarcina, Scamarcio ha sempre negato: “Perché dovevo intentare il bacio?”

Signorini era curioso di sapere come mai l’attore non ha mai ammesso. Clizia ha così risposto: “Io non ho idea perché lui abbia negato. Non mi va di entrare in questa vicenda. Io perché dovevo inventare il bacio? Nel momento in cui ho fatto questa confessione quando sono tornata insieme a Francesco, ci siamo detti di raccontarci tutto per ricominciare con trasparenza. Ho detto ma a che serve guardare con chi stavi, ti rende debole e non è un modo per iniziare in maniera sana”. In sua difesa, Clizia ha anche detto che se avesse mentito sul bacio Scamarcio avrebbe potuto denunciarla per diffamazione, invece così non è stato. Clizia ha sempre sostenuto di non aver tradito il suo ex marito, perché il bacio c’è stato quando non stavano insieme.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe difendono Clizia Incorvaia

In sua difesa sono intervenute, su richiesta di Signorini, Adriana Volpe e Antonella Elia. La prima ha detto: “Penso che le parole non solo possono far male, ma ti possono anche sfregiare. Quando ti infangano, ti sfregiano perché adesso chi la guarda penserà sempre a se è andata come la racconta lui o come la racconta lei. Ha un’immagine offuscata”. Queste le parole della Elia: “Assolutamente non ha sbagliato. Non capisco perché venga martirizzata per questa cosa. Che ci sarà di male a dare un bacio a uno nel momento in cui si sono lasciato? Moralismo gratuito. Secondo me lei è stata vittima del bisogno di far notizia”.

Antonella Elia divide il Web: le accuse su Twitter dopo le parole su Clizia

Naturalmente su Twitter gli utenti si sono scatenati con i commenti! Se qualcuno ha gradito la solidarietà femminile, altri non hanno proprio gradita. Nella maggior parte dei casi i commenti sono contro Clizia, secondo molti infatti non è accettabile baciare il migliore amico del proprio marito, che sia in un periodo di pausa o meno. E altri si sono soffermati proprio sulle parole di Antonella Elia, ricordandole i suoi giudizi su Taylor Mega. Vi riportiamo alcuni esempi di tweet sull’argomento.

Io con il ragazzo della mia migliore amica non ci andrei mai, neanche un bacio. Mai. E se una mia amica lo facesse a me, diventa ex amica subitissimo. #gfvip — Nicole. (@nicolerossi7) January 10, 2020

Si però lei si era lasciata con il marito ma l'amico era ancora amico del martito.#GFVIP — Naty♡ (@NatySpritzACM) January 10, 2020

Per Antonella Elia è immorale fare l'influencer su Instagram ma non vede che cosa possa esserci di male nel limonarsi il migliore amico del tuo ex marito. #gfvip2020 #GFVIP — Theodore Polinski (@PolinskiStrikes) January 10, 2020