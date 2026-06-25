Clizia Incorvaia vuota il sacco: “Io tradita con donne dai 18 ai 60 anni, corna anche in gravidanza”

Clizia Incorvaia ha fatto di nuovo tappa a La Volta Buona, raccontando a Caterina Balivo alcuni aneddoti dolorosi del suo passato. In particolare, ha riferito che è stata tradita ripetutamente, con donne di tutte le età. Ha aggiunto che ha avuto le corna anche quando era incinta. Una situazione che, sempre a detta dell’influencer siciliana, oggi felicemente sposata con Paolo Ciavarro, le ha lasciato un profondo turbamento, spingendola per un periodo a non avere più fiducia negli uomini. La 45enne non ha mai fatto espressamente menzione all’ex marito Francesco Sarcina, ma quando ha parlato di tradimenti durante la gravidanza è certo che si sia riferita a lui e non all’attuale coniuge.

Clizia Incorvaia parla dei tradimenti subiti a La Volta Buona

“Sono stata tradita tante volte, con donne in tutta Italia e di tutte le età, dai 18 ai 60 anni”, ha affermato Clizia nel salotto pomeridiano di Rai 1. Ha quindi spiegato di aver vissuto questi episodi con dolore, parlando di “ferite profonde” che hanno minato la sua autostima, portandola ad avere sfiducia negli uomini.

Incorvaia ha detto che i tradimenti avvenivano anche “durante la gravidanza”. Allora ha pensato di non voler più al suo fianco nessun uomo. Secondo la sua visione, “chi tradisce in maniera seriale è una persona che non ama se stessa, ha bisogno di certezze”.

Dopo che è finito il matrimonio con Sarcina, segnato anche dalla vicenda che ha visto coinvolto Riccardo Scamarcio (il cantante ha accusato l’attore, suo ex migliore amico, e l’ex moglie di aver avuto un rapporto clandestino, versione che Clizia ha sempre smentito), l’influencer si è messa in gioco in tv nel 2020, partecipando al Grande Fratello Vip.

La sua avventura nel reality finì malissimo. Venne squalificata per aver pronunciato una frase ritenuta gravissima dal programma. Al GF Vip, prima di essere cacciata, ha conosciuto Paolo Ciavarro.

Le seconde nozze e la rinascita dell’influencer siciliana

Molti pensarono all’epoca che la frequentazione con il figlio della compianta Eleonora Giorgi non fosse destinata a durare. E invece, terminato il GF Vip, i due hanno iniziato una love story che è divenuta via via sempre più solida, culminando con il matrimonio. Prima delle nozze i due sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Clizia è così divenuta mamma bis, mentre Paolo ha assaporato per la prima volta le emozioni della paternità.