Clizia Incorvaia dopo il tradimento con Scamarcio: “Gogna mediatica”

Clizia Incorvaia, parla la moglie di Francesco Sarcina dopo che il marito ha annunciato di essere stato tradito da lei e da Riccardo Scamarcio: “Gogna mediatica”

Ieri ha fatto molto rumore l’intervista che Francesco Sarcina ha rilasciato al Corriere della Sera in cui ha confessato di essere stato tradito dalla moglie. A far ancora più clamore è che il tradimento sarebbe stato consumato con Riccardo Scamarcio che è stato addirittura testimone di nozze della coppia. Clizia Incorvaia nella giornata di ieri ha replicato alle dichiarazioni del marito dai suoi profili social, parlando di “cose inventate e prive di fondamento”. Oggi l’influencer è tornata su Instagram pubblicando tantissime Stories di messaggi di #donnevere, come lei stessa le ha definite, che le stanno dando manforte.

Il gesto di Clizia Incorvaia: carrellata di post in cui riceve il sostegno dalle #donnevere

“Grazie donne vere per sostenermi. Posterò qui di seguito un po’ dei vostri messaggi che in questo momento di gogna mediatica mi danno forza” ha scritto tra le sue Stories Clizia prima di pubblicare una lunghissima serie di pensieri di sostegno speditale dalle fan. Tra la carrellata di messaggi, Incorvaia ha scelto di pubblicarne diversi che hanno sostenuto che Sarcina non avrebbe dovuto diffondere pubblicamente la notizia. Evidentemente lei stessa è d’accordo con tale ragionamento. Nel frattempo si attende la sua versione dei fatti.

“L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo”. L’intervista di Francesco Sarcina

“L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo”, ha dichiarato Francesco Sarcina al Corriere della Sera. “Eravamo in macchina – ha aggiunto – Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita”. La vicenda ha causato anche la fine del rapporto di amicizia tra il cantante e l’attore.