Clizia Incorvaia: ‘Tempo contato’, Eleonora Giorgi e il post toccante

Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi sono diventate grandi amiche. Da quando la modella e conduttrice si è fidanzata con Paolo Ciavarro non ha mai perso occasione di omaggiare e dedicare del tempo anche alla suocera, diventando il suo braccio destro e confidente. Oggi che l’attrice è malata e sta combattendo per restare in vita, l’ex gieffina le sta accanto e la supporta insieme a tutta la famiglia. Ed è proprio su questo che ha voluto dedicare un post sui social che ha emozionato il web.

Il post di Clizia Incorvaia

“Non so se siano il dolore e la sofferenza a unire di più , in alcuni momenti , una famiglia … – così inizia il messaggio sui social di Clizia Incorvaia – ma spesso accade che quando scopri che il TEMPO a disposizione è contato , decidi di spingere sull’acceleratore e vivere al massimo questo viaggio chiamato VITA”. Conclude.

La sua è una dedica strappalacrime che fa riflettere sul senso della vita e su come il tempo scorre inesorabilmente senza che ce ne rendiamo conto e porta via le persone care. Senza dubbio, le sue parole sono riferite alla situazione che lei e la sua famiglia stanno vivendo a causa della malattia di Eleonora Giorgi. L’attrice, infatti, è la protagonista degli scatti pubblicati dalla nuora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Come sta Eleonora Giorgi

Mentre Clizia Incorvaia posta foto e video della suocera e della sua famiglia, tirando le somme dell’ultimo periodo particolare, Eleonora Giorgi ha dichiarato di essere aggrappata ad un filo, quello della speranza. In uno degli interventi fatti in una delle ultime puntate di Verissimo ha dichiarato che le sue condizioni si sono aggravate e che le possibilità di farcela sono poche.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, invece, ha tenuto a ringraziare tutte le persone che le stanno accanto in questo periodo di sofferenza e che ha conosciuto nel corso della sua vita: “In questo momento della mia vita voglio dire soprattutto grazie. Grazie ai miei adoratissimi figli Andrea e Paolo. Grazie a chi mi ha fornito gli strumenti di bontà e di empatia di cui non ho nessun merito e che arricchiscono la mia vita dal primo giorno: non so se Dio, o miei genitori.– ha affermato – E al mio nipotino Gabriele, la mia gioia. Ringrazio gli uomini che hanno condiviso la vita con me, quelli che mi hanno amata e che ho amato, soprattutto i padri dei miei figli. E dico grazie al mio pubblico”.