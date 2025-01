Eleonora Giorgi, tumore s’è diffuso ovunque: tragico aggiornamento

Eleonora Giorgi, 71 anni, non vuole smettere di essere positiva, di apprezzare la vita e di godere dell’amore che sta ricevendo. Non vuole arrendersi, almeno emotivamente, a ciò che purtroppo ormai pare inesorabile. Il tumore al pancreas contro cui sta lottando è avanzato in modo drammatico, diffondendosi nel suo corpo. Ci vuole un “miracolo“, ha dichiarato candidamente in piena notte, tra giovedì e venerdì, intervenendo a sorpresa nella trasmissione di Rai Radio2 I Lunatici. Con i conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio si è collegata intorno alle 2:20, spiegando che il cancro contro cui combatte è “devastante” e raccontando che non cammina quasi più.

“Mi fate tanta compagnia, poi vi immaginerete in questo frangente della mia vita”, ha esordito l’attrice romana in riferimento al programma stesso in cui è intervenuta, ossia I Lunatici. “Già ero notturna – ha aggiunto -, adesso si sconfina in cose inimmaginabili. Ho cenato mezzora fa. Tengo duro, sono piena d’amore, capisco quante cavolate facciamo durante tutta la nostra vita sprecando il nostro tempo, dietro gelosie, ansie inutili, frustrazioni”.

Poi l’ammissione cruda sulla sua situazione clinica. Senza giri di parole, Giorgi ha lasciato intendere che le resta poco da vivere e che solamente un miracolo potrebbe guarirla. D’altra parte, anche suo figlio Andrea Rizzoli di recente ha raccontato che per la madre, dal punto di vista clinico, è rimasto poco da fare. “Sapete – ha dichiarato Eleonora – la malattia è avanzata, aspetto un miracolo, tutto ciò mi mette in una condizione eccezionale, ognuno di noi ha una data di scadenza, solo che nessuno lo sa. Il mio cuore e la mia anima si sono allargate. Non mi sono mai arrabbiata da quando ho scoperto la malattia, ogni tanto piango, ma non mi sono mai arrabbiata. Sono fatalista, credo in un ordine superiore delle cose, e sono confortata di potermici abbandonare“.

Prima di congedarsi, l’attrice ha rivelato che viene quotidianamente inondata di messaggi di affetto, sostegno e gratitudine sui social. Tantissime persone la contattano per dirle che stanno apprezzando parecchio la sua esposizione e la sua positività nell’affrontare una situazione tragica. La cosa che colpisce è che la Giorgi, seppur è più che cosciente del fatto che ha raggiunto un punto di non ritorno, continua a dispensare allegria, positività e buonumore.

“Questa malattia – ha riferito – devastante può indurti in una sorta di mortificazione. Io invece ho detto no. Il mio è un tumore del cavolo, che è arrivato troppo presto. Sta dilagando tutta una nuova farmacologia rispetto al tumore del pancreas, ancora non del tutto accessibile”.

“Ci sono frontiere importanti, questo è un tumore devastante, si è disseminato ovunque, però parlarne ha aiutato tanta gente. Cose come quella che è successa a me ti fanno capire quanto vale il tempo quando stai bene. Rimpiango le mie camminate al parco. Le adoravo. Camminare ora è difficile, dopo dieci passi mi ci vuole la seggiolina a rotelle“, ha concluso la Giorgi prima di salutare.

Eleonora Giorgi: la malattia e la raffica di ospitate tv

Da quando ha ricevuto la drammatica diagnosi relativa al tumore al pancreas, Eleonora ha iniziato a farsi intervistare in tv e in radio a più non posso. Una scelta dettata dalla volontà di sensibilizzare sulla malattia e di dimostrare che anche chi combatte contro il cancro può farlo col sorriso, oltre a ricavarne della positività. Tantissime persone hanno lodato ed elogiato l’atteggiamento assunto dall’attrice romana che può contare sull’amore dei suoi familiari stretti, su quello degli amici e su quello della gente che la segue.