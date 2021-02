Clizia Incorvaia su Sarcina a Live Non è la d’Urso: “Sofferenza immensa”

Prosegue bene la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati ospiti a Live-Non è la d’Urso, nella puntata del 21 febbraio 2021 e si sono confrontati con le cinque sfere. L’influencer, accompagnata dal partner, ha deciso di accettare l’invito della padrona di casa del contenitore del dì festivo della rete ammiraglia del Biscione per replicare a Francesco Sarcina. Il cantante delle Vibrazioni è uscito in tutte le librerie con la sua autobiografia, Nel Mezzo. Tra le altre cose ha parlato anche della fine del matrimonio con Clizia, accusandola di averla tradito con Riccardo Scamarcio.

L’attore è stato il loro testimone di nozze, ma la compagna di Ciavarro Junior ha ribadito che c’era stato un solo bacio tra loro quando si erano già separati e di aver sofferto per la fine del legame con Sarcina:

“La sofferenza è stata immensa, quando sono venuta qui non ero la donna di oggi. Sono stata molto male”

La siciliana ha dovuto subito un vero e proprio processo mediatico per questo, veniva addirittura additata per strada e non poteva neppure camminare. Con quanto le è accaduto, adesso si spiega perché le persone cadono in depressione dopo eventi simili. Proprio nel programma di Barbara d’Urso, Clizia Incorvaia ha scoperto il contenuto del libro dell’ex marito. Ha definito la loro storia come un grande amore, ma tante cose raccontate nell’autobiografia sono state prontamente smentite:

“Lui è grande artista con tantissima creatività. Tra l’altro me lo ha sempre detto lui che quando scrive prende spunto da una situazione reale e poi ci ricama tanto intorno”

Clizia Incorvaia dalla d’Urso, frecciata di Caterina Collovati: “Si parla di te solo come compagna di Vip”

Le domande degli sferati di Non è la d’Urso sono state, in alcune occasioni, molto pungenti. Caterina Collovati ha ammesso alla fidanzata di Paolo Ciavarro di non capire come definirla artisticamente, ricordando che è nata in una trasmissione di Piero Chiambretti come comparsa. Poi la frecciatina:

“Di te si parla solo come la compagna di personaggi famosi, lei di mestiere cosa fa?”

Clizia Incorvaia ha replicato facendo riferimento al suo curriculum: per tanti anni ha fatto radio in una emittente radiofonica molto conosciuta a livello nazionale e non solo. Inoltre ha sempre lavorato dopo la laurea in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano.