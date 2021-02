Clizia Incorvaia, l’ex Sarcina confessa: “Ho visto mio figlio soffrire”

Un’autobiografia per metabolizzare i momenti difficili della sua vita e cercare di andare avanti. Francesco Sarcina si è raccontato Nel Mezzo, il suo libro uscito oggi 16 febbraio e anticipato nel salotto di Silvia Toffanin. Una vita da romanzo è quella che il frontman de Le Vibrazioni ha scritto: dall’abbandono della madre a una infanzia con spaccio tra le periferie milanesi, dalla musica al padre depresso fino a raccontare in maniera cruda la sua verità su Clizia Incorvaia.

Il matrimonio finito è stato il più chiacchierato nel 2019 e si è accompagnato a uno scandalo mediatico dopo che il cantante aveva sostenuto di essere stato tradito con il suo migliore amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio, con il quale non ha ancora chiarito. La fashion blogger ha sempre smentito l’ex marito dicendo di essersi inventato tutto.

In una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera Sarcina ha dichiarato che quando si è lasciato con la moglie in televisione si è scatenato un salotto di basso profilo. Tutti parlavano di lui come se fosse solo la fine di quella relazione e non venticinque anni sudati di musica. Non ha nascosto che tutto ciò gli ha provocato malessere soprattutto perché padre di due figli:

“Ho visto soffrire Tobia. Gli ho voluto spiegare chi sono e che sono nato in ambienti dove c’erano violenza, droga e dovevi sopravvivere, sapendo picchiare e giostrartela”

Nina, invece, ha cinque anni e mezzo, ma teme il momento in cui avrà l’età giusta per leggere certe cose spiacevoli sul suo conto. Non sappiamo in che rapporti sono oggi Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Entrambi hanno cambiato vita. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip continua la sua storia d’amore con Paolo Ciavarro. I due sono andati a convivere, hanno festeggiato un anno d’amore e hanno superato un momento davvero difficile, come svelato dalla donna di recente.

Nel libro si parla anche di violenza. L’artista ha svelato che un suo bisnonno era stato in carcere per omicidio per una storia di fascismo; il nonno materno si era preso una pallottola in pancia dal fratello. Lui ha tenuto a bada la violenza come poteva, ma non sempre:

“A un concerto, ho picchiato uno spettatore che faceva gestacci. Ero stanco, spremuto da manager senza ritegno”

Sul titolo della sua opera, Nel Mezzo, Francesco ha sostenuto che è molto attuale perché oggi viviamo sui social, ma la vita vissuta è un’altra. Le persone giudicano, pensano di sapere tutto, “ma fra quello che pensa di sapere di me e quello che gli arriva di me, nel mezzo, che cosa c’è?”