Clizia Incorvaia, sbugiardata da un video ‘rubato’: usa il fotoritocco?

Clizia Incorvaia è spesso soggetta a critiche. Ultimamente, per altro, si trova sotto l’occhio del ciclone per delle dinamiche legali che la vedono protagonista insieme al suo ex Francesco Sarcina. La diatriba pare sia legata al fatto che, secondo lui, l’Incorvaia avrebbe mostrato eccessivamente loro figlia sui social. Va detto che Clizia è un’influencer e il suo lavoro consiste proprio nel mostrarsi sui social. Per lei quasi ogni post è un possibile motivo di guadagno. Tanto che anche la sua nuova famiglia, composta da Paolo Ciavarro e il figlio Gabriele, è spesso oggetto di sponsor e adv. Nell’ultimo reel postato, però, qualcosa davvero non torna. Clizia è una donna bellissima ma le immagini raccontano un fisico dalle forme leggermente diverse.

Il dubbio è che le immagini abbiano subito qualche sorta di ritocco. Il che davvero non avrebbe senso dal momento che Clizia sfoggia un fisico da fare invidia a moltissime donne. Solo che il confronto tra il video postato e alcune immagini rubate lasciano il dubbio su quanto detto. La silhouette dell’influencer sembra essersi miracolosamente sfinata. Ma è anche vero che potrebbe essere frutto di un gioco di luci e posizioni studiato appositamente per lo shooting. Mentre invece nelle foto “rubate” chiunque di noi può apparire molto diverso da come poi è in realtà. Noi non possiamo dire con certezza se Clizia abbia adottato qualche stratagemma fotografico.

Influencer: le strategie per vendere meglio

Clizia Incorvaia non sarebbe nel caso la prima ad aver ceduto alle tentazioni del “ritocco magico”. Moltissimi vip, maschi e femmine indistintamente, cedono spesso a questa procedura. Più veloce ed economica degli interventi estetici. In fin dei conti gli influencer vendono un mondo che non esiste. Pensate ai Ferragnez. Per anni ci hanno fatto credere di essere la famiglia felice e perfetta. Invece poi è uscito fuori quello che realmente si celava dietro a quell’apparenza meravigliosa.

Oggigiorno le vite di questi ragazzi rappresentano un ideale a cui ambire. La massima aspirazione della nuova generazione rischia di essere una bolla di aria fritta. Barche, regali meravigliosi, viaggi di lusso. Tutte favole raccontate per vendere dei prodotti. E intanto qua e là si inserisce un ritocco, un fotomontaggio etc.. E il prodotto si vende meglio. Il rischio è di illudere delle giovani donne creando ideali inarrivabili. Bisogna fare attenzione.