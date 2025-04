Clizia Incorvaia rinviata a giudizio: l’sms con cui Sarcina la incastra

La vicenda che coinvolge Clizia Incorvaia e il suo ex marito Francesco Sarcina aggiunge un nuovo capitolo. Arrivata oggi la decisione del giudice: l’influencer è stata rinviata a giudizio e dovrà presentarsi in tribunale a dicembre. Il frontman de Le Vibrazioni porta un messaggio come prova che la incastrerebbe.

E’ una delle questioni più discusse degli ultimi anni, la presenza dei minori sui social è un tema sempre più attuale. I genitori influencer spesso vengono accusati di sovraesporre i propri figli a scopo di lucro nelle sponsorizzazioni. Anche Clizia Incorvaia è finita al centro delle polemiche. L’ex marito, Francesco Sarcina l’aveva denunciata per aver condiviso senza il suo consenso alcune immagini di Nina, loro figlia. La condivisione delle immagini della minore sarebbe inoltre avvenuto nel contesto di una sponsorizzazione, violando l’accordo raggiunto in sede di divorzio. La Incorvaia si difende, ma ora Sarcina porta una prova schiacciante: un sms in cui Clizia confermerebbe di violato gli accordi, postando immagini della figlia in operazioni commerciali.

Incorvaia-Sarcina: l’sms della discordia

Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, sta vivendo un periodo decisamente delicato. Dopo l’addio all’amatissima suocera Eleonora Giorgi a cui era molto legata, ora si aggiunge questo altro step da superare. La decisione del giudice di rinviare a giudizio l’influencer arriva dopo aver raccolto prove inconfutabili. La PM Alessia Miele ha fissato l’udienza a Dicembre, durante la quale Clizia dovrà rispondere alle accuse di violazione della privacy della minore. Secondo la PM, la Incorvaia avrebbe violato gli accordi con il cantante per almeno 5 volte, usando l’immagine della figlia per fini commerciali. A ”incastrare” Clizia ci sarebbe il famoso messaggio in cui ammetterebbe di trarre profitto dalle sponsorizzazioni fatte con la figlia. ”Io li campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti etc.” aveva confessato la Incorvaia.

La questione apre a una complessa discussione: nel caso Sarcina-Incorvaia mancherebbe il consenso da parte del padre, ma nel caso entrambi i genitori avessero acconsentito c’è sempre l’incognita del consenso dei minori. La coppia, anzi ex coppia, che più ha fatto discutere per la sovraesposizione dei figli sui social sono stati senza dubbio i Ferragn-EX. Chiara Ferragni e Fedez per anni hanno condiviso con il mondo la crescita dei figli Leone e Vittoria, anche con contenuti sponsorizzati, tuttavia completamente scomparsi dal momento del divorzio. La decisione del giudice a dicembre nei confronti di Clizia potrebbe portare dei cambiamenti nella regolamentazione dell’esposizione dei minori sui social?