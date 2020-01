Incorvaia e Sacamarcio, parla la sorella di Clizia: le parole a Pomeriggio 5

Incorvaia e Riccardo Sacamarcio, parla la sorella di Clizia: le parole a Pomeriggio 5

Inevitabile che l’entrata nella Casa più spiata d’Italia di Clizia facesse riaffiorare il gossip rovente sul triangolo Francesco Sarcina, Riccardo Scamarcio e l’Incorvaia stessa. Ricordiamo che i primi due erano migliori amici, mentre il cantante e l’influencer erano marito e moglie. Poi il patatrac: la separazione e gli scottanti retroscena. Sarcina in un’intervista ‘rumorosissima’ rilasciata al Corriere della sera accusava l’ex coniuge di averlo tradito con Scamarcio. Dal canto suo Clizia rigettava le accuse e narrava un’altra versione. Sulla vicenda, oggi 16 gennaio 2020, ha detto la sua anche la sorella della siciliana nel salotto di Pomeriggio 5.

La sorella di Clizia: “Con Scamarcio solo un bacio”

“Roba assolutamente non vera”, ha assicurato la sorella di Clizia da Barbara d’Urso, circa il presunto tradimento con l’attore di cui è stata accusata l’influencer. “Se non quel famoso bacio di cui lei stessa ha dato conferma”, ha aggiunto la donna. Una versione che combacia con quella dell’attuale concorrente del GF Vip 4 che quando scoppiò il caso, sempre nelle trasmissioni d’ursiane, si confessava in tali termini: “Ho vissuto con il mio ex marito due anni pesantissimi, di violenza psicologica, di attacchi di panico. Due anni in cui stavo a casa da sola, con nostra figlia Nina, mentre lui usciva tutte le sere per presunte cene di lavoro e si ritirava alle sei di mattina…”

Clizia, confidenze al GF Vip

“Mi sono arrivate un sacco di segnalazioni, lui chattava con tutte le donne possibili chiedendo del materiale p….gra…o”, sosteneva sempre la Incorvaia. “Ho trovato chat con altre dopo il primo mese che uscivamo insieme, sono stata per tutto questo tempo con un bluff”, aggiungeva, dicendo che con Scamarcio non ci fu un rapporto completo ma solo un bacio durante un periodo di rottura con Sarcina (prima di quella definitiva). Ora, sul naufragio del matrimonio, ci sono di mezzo gli avvocati, come ha confidato la Incorvaia pochi giorni fa nel GF Vip 4.