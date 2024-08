Clizia Incorvaia paladina di ’body positivity’: poco credibile perché…

Parliamo oggi di un personaggio che resta sempre nel “sottobosco mediatico”: Clizia Incorvaia. Lei da poco è convolata a nozze col giovane Paolo Ciavarro e i due hanno anche un bambino, Gabriele, nato nel 2022. Lei è modella, influencer e appassionata di moda. Molti post e storie infatti raccontano i suoi outfit e il suo stile. Addirittura scorrendo la sua bacheca Instagram scopriamo che la prima figlia, avuta con il cantante Alessandro Sarcina, è anche lei super appassionata di moda. Tanto che alcune sponsorizzazioni della mamma vengono raccontate tramite la voce narrante della bambina. Ma su questo argomento ci fermiamo qui e non aggiungiamo altro. Parliamo invece di una costante che caratterizza il racconto di vita di Clizia: la “body positivity”.

Il racconto, più o meno, parte da quando la bella siciliana ha dichiarato di essere nuovamente incinta. Da lì è cominciato questo lungo sermone in cui la Incorvaia invita tutte le donne in gravidanza ad accettare i cambiamenti del proprio corpo. Argomenti giustissimi direte voi. Certo! Se non fosse che poi, dopo il parto, è continuata senza sosta la storia della “body positivity” e dell’accettazione delle proprie imperfezioni. Va detto che Clizia a pochissimi giorni dal parto era già in formissima. Magari aveva qualche gonfiore inaspettato e dei chiletti in più ma, a vederla, nessuno lo avrebbe detto. Insomma, a parer nostro, la filippica sull’accettare se stesse quando, per merito o per fortuna, sei già in forma ha veramente poco senso.

Clizia Incorvaia e l’eccessivo richiamo alla “body positivity”

Ma andiamo avanti nei mesi. Clizia nell’estate 2022, ovvero a pochi mesi dal parto, posta delle foto in costume. Appare sinceramente in gran forma. Poi scorrendo le foto sino a giungere agli ultimi mesi vediamo una Clizia non solo tonica e dal fisico perfetto ma anche migliorata in viso. Se andiamo a riprendere le foto in cui la Incorvaia partecipò al reality Pechino Express è evidente come abbia ceduto anche lei a qualche piccolo “ritocchino estetico”. Il giusto perché il tutto appaia molto naturale e non eccessivo. Ad aprile poi in un post pubblicato su Instagram racconta il suo percorso di dimagrimento (!?) e nutrizione sana che l’ha portata ad una nuova forma fisica. Una forma in cui lei si sente finalmente a suo agio. E invita tutte le donne a raggiungere questo traguardo che lei stessa definisce meraviglioso.

I suoi discorsi sono ineccepibili. Noi non critichiamo le sue parole. Siamo sinceramente dubbiosi del fatto che lei abbia realmente attraversato questo tipo di percorso. Che lei sappia davvero quanto sia faticoso per una donna non potersi più riconoscere nella propria forma fisica. Che lei capisca le difficoltà di chi, tra lavoro, figli e responsabilità non abbia il tempo di “riappropriarsi del proprio corpo”. Insomma delle volte ci da’ l’impressione che i suoi discorsi nascano più dal desiderio di fare hype che dal reale vissuto. Speriamo non sia così perché il rischio è che, sulle donne più fragili, possa avere un effetto sconfortante.