Clizia Incorvaia: ‘Nonna Eleonora una leonessa’, la dolce dedica

Ieri per la famiglia Ciavarro è stato un giorno speciale. Paolo e Clizia hanno festeggiato tre anni del piccolo Gabriele ed hanno organizzato per lui una festa con bambini e amici. L’assenza della nonna Eleonora si è fatta sentire ma una volta terminato il compleanno, la nuora non ha perso occasione di farle una dedica che ha condiviso sui social ed ha emozionato i fans.

La dedica speciale di Clizia a Eleonora Giorgi

Dopo i festeggiamenti del piccolo Gabriele, mamma Clizia ha tenuto a ringraziare tutti i presenti al compleanno e anche gli assenti, in particolare Eleonora Giorgi, attualmente ricoverata in una clinica a Roma.

Nonostante la nonna non abbia potuto partecipare alla festa si è fatta sentire con il suo affetto e l’amore per la sua famiglia che in questo periodo particolare le sta accanto come non mai, sostenendola e supportandola in ogni momento.

Ed è proprio per questo che la moglie di Paolo Ciavarro non ha perso occasione di parlare di lei nell’ultimo post condiviso sui social. “Con l’energia di leonesssa che la anima ha desiderato, caldeggiato, suggerito che noi celebrassimo il suo nipotino con tutta la gioia, i sorrisi, la spensieratezza degli amici e i colori che merita un bambino amato”.

Come sta Eleonora Giorgi

Non vi sono buone notizie su Eleonora Giorgi che è stata ricoverata qualche giorno fa in una clinica a Roma e sta affrontando la terapia del dolore. Secondo quanto riferito dal figlio Andrea, ospite il 21 febbraio a La vita in diretta, l’attrice è ancora cosciente e non ha perso l’appetito, riesce a camminare ma è stanca.

Dal canto suo, nonna Eleonora non ha più condiviso alcun messaggio o foto sui social. Per lei è arrivato il momento del silenzio. Soltanto pochi giorni fa ha riferito di essere in ospedale con un ampolla al collo e l’ossigeno, affermando che la tengono in vita ma non vi è nulla da fare se non sperare in un miracolo.

La sua malattia

Eleonora Giorgi ha scoperto di essere malata circa un anno e mezzo fa e fin dal primo giorno non si è mai nascosta, anzi, ha sempre tenuto a condividere ogni momento e cambiamento della sua vita con il pubblico che la segue e la supporta in ogni situazione. L’attrice ha un tumore al pancreas. Inizialmente, secondo quanto raccontato da lei stessa, non avrebbe voluto curarsi ed avrebbe cambiato idea solo per amore dei figli che le sono stati accanto fin da subito. Mai come in questo periodo, la famiglia è stata così unita ed ha condiviso alti e bassi della sua malattia.