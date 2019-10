Ultime news su Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: le dichiarazioni a Di Più

Nuove rivelazioni di Clizia Incorvaia sulla fine del matrimonio con Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni ed ex Professore di Amici di Maria De Filippi. La modella e web influencer dopo il lungo sfogo a Live-Non è la d’Urso ha rilasciato delle dichiarazioni inedite al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 19 ottobre. Clizia – che qualche anno fa ha partecipato con Sarcina a Pechino Express – ha ammesso di non avere più alcun tipo di rapporto con l’artista. I due comunicano solo con dei messaggini per mettersi d’accordo sugli impegni della figlia Nina, che ha quattro anni.

Clizia Incorvaia parla del mantenimento di Francesco Sarcina

“Siamo dagli avvocati per la separazione e vorrei che fosse più civile possibile, per proteggere mia figlia da discussioni e conflitti. Ma non sarà facile, perché suo padre mi ha molto deluso”, ha premesso Clizia Incorvaia alla rivista edita da Cairo Editore. “Al momento il signor Sarcina, che di mestiere fa la rockstar, mi dà 500 euro per il mantenimento di nostra figlia. E non contribuisce a nessuna altra spesa, anche se oggi vivo con sua figlia in un appartamento con tanto di mutuo. Ma non voglio la sua elemosina, spero solo che tutto si risolva in tempi brevi. Il nostro era un grande amore, l’amore più bello della mia vita, non doveva finire, non almeno in questo modo così volgare”, ha aggiunto.

Francesco Sarcina e le nuove accuse dell’ex moglie Clizia

Clizia Incorvaia ha ribadito che gli ultimi due anni insieme a Francesco Sarcina sono stati un vero inferno. A detta della giovane il cantante la trascurava di continuo e riceveva numerose segnalazioni sul suo stile di vita. “Io chiedevo spiegazioni ma mi rispondeva che erano invenzioni. Invece ho scoperto che lui chattava con tutte le donne possibili su Internet. Sarcina era ossessionato dal mio lavoro nella moda. Ricordo che una delle ultime grandi discussioni c’è stata per un mio vestito che secondo lui era troppo trasparente…È arrivato a buttare via le mie cose: vestiti, scarpe, accessori”, ha detto Clizia. “Ha ucciso il nostro matrimonio, ha rovinato la mia vita”, ha puntualizzato la giovane.

Clizia Incorvaia e l’attuale rapporto con Riccardo Scamarcio

Ad oggi Clizia Incorvaia non ha alcun rapporto neppure con Riccardo Scamarcio, con il quale c’è stato un bacio in un momento di pausa dalla storia d’amore con Francesco Sarcina. Al momento Clizia non ha neanche un nuovo fidanzato, come sussurrato da qualcuno. “Questa storia mi ha talmente ferito, umiliato, deluso che non credo proprio che possa innamorarmi di nuovo a breve”, ha sottolineato.