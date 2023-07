Clizia Incorvaia, intervento estetico: via le culotte de cheval

La compagna di Paolo Ciavarro mette in evidenza il suo lato b per spiegare ai fan cosa sta facendo per eliminare questi inestetismo

Clizia Incorvaia tiene sempre aggiornati i suoi fan su Instagram su ciò che fa e questa volta ha parlato di un intervento estetico. Al pubblico che la segue ha raccontato di aver deciso di eliminare un inestetismo spuntato fuori durante la seconda gravidanza. Si tratta delle culotte de chaval, per cui si sta sottoponendo a un trattamento estetico. Scendendo nel dettaglio, per eliminare questo inestetismo si sta affidando alla liposuzione non chirurgica, il trattamento di medicina estetica per mandare via il grasso depositato.

Inquadrando il suo lato b, Clizia ha fatto notare di avere sempre avuto uno stile di vita sano. Infatti, si tiene in forma allenandosi e seguendo una corretta alimentazione. Durante la seconda gravidanza, però, ha notato di avere le culotte de cheval, che si presentano sotto forma di accumuli adiposi. Per questo motivo ha deciso di sottoporsi a questo trattamento estetico, i cui risultati saranno visibili dopo un mese. Come si poteva immaginare non sono mancate le critiche da parte di alcuni hater.

La Incorvaia non si è mai nascosta sui social network, attirando spesso attacchi feroci. Nonostante questo, la compagna di Paolo Ciavarro è sempre andata dritta per la sua strada, lasciando correre le critiche. Solo qualche giorno fa, la stessa Clizia ha riportato sul suo profilo social i vari attacchi ricevuti dopo aver indossato un costume, da lei definito “il costume della discordia”.

Questo perché molti suoi fan hanno apprezzato le foto da lei scattate in bikini, mentre altri le hanno lanciato una serie di accuse. “Dico basta a questo odio espresso sui social”, ha scritto la Incorvaia mostrandosi con un costume da bagno di Hello Kitty. C’è chi le ricorda che è una mamma e chi le consiglia di coprirsi un po’ sui social.

Qualcun altro si dice convinto del fatto che tenda a pubblicare questo genere di foto solo per apparire. “Il fatto che io sia un personaggio pubblico non autorizza a liberare i vostri peggiori sentimenti”, ha continuato nei giorni scorsi Clizia.

Mostrando il suo lato b per parlare del trattamento estetico che ha deciso di effettuare ha generato nuove critiche. Ma la Incorvaia dimostra ancora una volta di voler essere se stessa e di non voler cambiare per un giudizio in più sui social network, in quanto non fa del male a nessuno.

Qualche mese fa, Clizia aveva svelato ai fan di essersi affidata a una dieta per tornare in forma dopo il parto, a un anno dalla nascita del figlio Gabriele, avuto da Paolo Ciavarro. Ora ci tiene, invece, a mostrare ai suoi follower come sta eliminando le culotte de chaval e sono molti coloro che apprezzano i suoi consigli.