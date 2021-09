Clizia Incorvaia, incinta. Primi mesi da incubo: “Unico tragitto in bagno”

Clizia Incorvaia è tornata sui problemi di salute avuti nel corso dei primi mesi della gravidanza. In una recente intervista aveva accennato di aver sofferto non poco; ora, su Instagram, spiega in modo più dettagliato i giorni non facili vissuti dopo il concepimento. Rispondendo ad alcune domande del suo folto seguito di fan social, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha raccontato che per lei è stata assai dura.

“Devo dire che è stata durissima ma per una giusta causa! Anzi per un motivo speciale e unico”, ha esordito Clizia, che ha conosciuto Paolo Ciavarro, futuro papà, nel corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip 4. I dolori e i malesseri sono stati talmente intensi che l’hanno costretta a stare a lungo a riposo, a letto.

“Stavo assolutamente a letto perché sono stata proprio malissimo. Vomito, non digerivo nulla. Mi veniva da svenire. L’unico tragitto che facevo era per il bagno”, ha aggiunto l’influencer sicula. Amante del mare, la Incorvaia quest’estate, proprio per via dei problemi relativi alla dolce attesa, ha dovuto rinunciare alle giornate in spiaggia da giugno in poi.

Nelle prossime ore si recherà in ospedale per la prossima ecografia. La trepidazione cresce: Clizia ha confidato che non vede l’ora di vedere il piccolo o la piccola nel suo ventre. A proposito di maschietti e femminucce: si sa qualcosa del sesso? La Incorvaia ha fatto sapere che a brevissimo rivelerà quale sarà il colore del fiocco che appenderà sul portone di casa nei prossimi mesi. L’annuncio arriverà dopo che giungeranno dei non meglio specificati esami, ha assicurato l’ex di Sarcina.

Inoltre ha puntualizzato che lei e Ciavarro non organizzeranno alcun gender party, festicciola che va di moda tra gli influencer, alcuni dei quali organizzano eventi esclusivi per rendere noto il sesso del bebè. “Non è nelle nostre corde”, ha tagliato corto Clizia, che dunque comunicherà in modo più sobrio e meno pomposo, assieme a Ciavarro, se la dolce attesa riguarda un maschio o una femminuccia.

Infine ha riservato dolcissime parole a Paolo, spiegando che durante i problemi avuti le è stato vicinissimo, coccolandola e dandole tutto il supporto affettivo e concreto di cui aveva bisogno.

Al settimo cielo c’è anche l’attrice Eleonora Giorgi, madre di Paolo: l’interprete non vede l’ora di diventare nonna. Molto contento anche Massimo Ciavarro. Proprio Clizia ha confessato che il produttore è assai felice di poter stringere tra le braccia un nipotino.