Clizia Incorvaia: il video sui social preoccupa. Lei parla di denuncia

Come ogni Natale Clizia Incorvaia è partita per la sua vacanza sulla neve. Insieme a lei la sua famiglia formata da Paolo Ciavarro e i figli. Come ogni anno l’entusiasmo per la partenza è testimoniato da vari post e video pubblicati sui social. Così oggi abbiamo assistito ad un video, postato in mattinata, in cui la Incorvaia mostrava il suo outfit per la montagna. Tutina nera con tanto di maschera e l’immancabile advertising. Poi un video in cui riprende lo scenario incantato del lago di Anterselva che si trova in Trentino Alto Adige. Fin qui tutto nella norma per una ragazza che di lavoro fa l’influencer. Poi però succede l’inaspettato.

Niente più post e video per qualche ora. Come è possibile? Essere in vacanza in montagna e non postare per ore? Una spiegazione c’è ed arriva presto dalla diretta interessata. Infatti Clizia Incorvaia vero le otto di sera spunta nuovamente sui social. Una faccia strana (forse reduce da un pianto) ed uno scenario ancor più ambiguo fanno da cornice al video. Ma quel che inquieta maggiormente sono le parole della Incorvaia. “Scusate se sono scomparsa, oggi è stata una giornata a dir poco difficile e molto complicata. Volevo condividere con voi il mio primo giorno di sci di fondo ma non è stato possibile…”

Cosa è successo a Clizia Incorvaia?

Il mistero si infittisce e il discorso di Clizia prosegue: “In questo momento non voglio parlare di questa giornata perché dovrei denunciare delle cose importanti che non mi va di fare e preferisco parlare di cose positive.” In un primo momento il pensiero è andato alla suocera. Infatti sappiamo bene che Eleonora Giorgi sta combattendo con un terribile tumore per cui si è pensato che l’assenza dai social fosse legata alla mamma di Paolo Ciavarro.

Invece, dopo l’intervento di Clizia, si capisce che c’è stato qualche problema serio proprio lì in vacanza. Per altro la Incorvaia parla addirittura di possibile denuncia per cui si tratta di qualcosa di abbastanza grave. È certo che verrà fuori e che sapremo presto cosa è accaduto a Clizia e Paolo. Nel frattempo non possiamo che augurargli che tutto si risolva per il meglio.