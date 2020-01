Clizia Incorvaia, timore GF Vip: separazione da Nina, Rita Rusic le scrive

Clizia Incorvaia, ansie e timori pre Grande Fratello Vip: Rita Rusic le scrive, la paura per la separazione da Nina

Manca pochissimo all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Le danze si apriranno ufficialmente mercoledì 8 gennaio 2020. Anche il cast è ormai al completo. 18 i nomi ufficiali resi noti e tra questi c’è Clizia Incorvaia, celebre influencer nonché ex moglie di Francesco Sarcina dal quale si è separata di recente con tanto di polemica e gossip rovente. Con il cantante ha avuto una figlia, Nina (4 anni). Ed è proprio pensando alla bimba che Clizia ha espresso la sua inquietudine relativa all’imminente avventura nel reality più spiato d’Italia. Infatti, nell’ultimo post Instagram pubblicato, la 33enne ha confessato di temere molto la separazione dalla piccola. Il suo pensiero è stato commentato da un’altra futura inquilina del reality, Rita Rusic.

Clizia e la separazione dalla figlia Nina

“La prova più difficile, l’unica che temo, è quella di separarmi da te. Ciò che diranno non mi toccherà. Come andrà non mi spaventa, perché la vita mi ha già dato la vittoria più preziosa: te, angelo mio”. Questo il messaggio di Clizia dedicato alla figlia Nina. Parole che arrivano a pochi giorni dall’inizio del GF Vip 4. Immediata la reazione di vicinanza di Rita Rusic che ha commentato con un cuore rosso e uno stringato “difficilissimo”, in riferimento alla separazione temporanea di mamma Clizia e di Nina. Resta da capire quanto l’influencer resterà nella Casa e quanto peserà la distanza dal suo “angelo”. Senza dubbio si preannuncia una sfida non facile da affrontare per l’ex di Sarcina.

Cast Grande Fratello Vip: i 18 nomi ufficiali della quarta edizione

Dopo mesi di toto-nomi, il cast del reality Mediaset è stato svelato. Ecco i 18 nomi che faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia: Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018; l’attore Andrea Montovoli; la modella Fernanda Lessa; l’attore Fabio Testi; l’attrice Licia Nunez; lo showman Antonio Zequila; l’egittologo Aristide Malnati; la web influencer Clizia Incorvaia; la modella Paola Di Benedetto; la conduttrice Adriana Volpe; il giornalista Michele Cucuzza; la produttrice Rita Rusic; il cantante Pago; la soubrette Antonella Elia. Inoltre, varcheranno la celebre porta rossa di Cinecittà anche quattro famosi ex concorrenti delle precedenti versioni Nip: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia.