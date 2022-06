Clizia Incorvaia, figlia via dai social: l’accordo con Sarcina, cos’è accaduto

Clizia Incorvaia è raggiante: da poche settimane è diventata mamma bis, dando alla luce il suo secondogenito, Gabriele, il frutto d’amore concepito con Paolo Ciavarro. La famiglia è da Mulino Bianco, tutta sorrisi, dolcezze e squisitezze, naturalmente a cadenza frequente mostrate sui social. A mancare da parecchio tempo dal quadretto familiare è invece Nina, la figlia di 7 anni che l’influencer siciliana ha avuto con l’ex marito Francesco Sarcina. Ma perché la piccola, di punto in bianco, è sparita dagli scatti Instagram della mamma? Sulla vicenda è intervenuta la diretta interessata.

Su Instagram, parecchi fan hanno domandato all’ex gieffina vip perché continui a mostrarsi con Gabriele senza invece postare alcunché assieme a Nina. Con una Story la sicula ha raccontato che dietro alla scelta c’è un accordo preso con Sarcina: “Abbiamo deciso così con il suo papà diverso tempo fa. Se guardate la mia bacheca, trovate Nina piccina… L’ho mostrata quando era piccina come sto facendo con Gabry“.

Tutti felici e contenti? Forse no. La decisione di non mostrare più Nina pare che sia stata imposta dal cantante de Le Vibrazioni. Clizia, da sempre, è attivissima sui social e mai si è fatta problemi a mostrare i suoi frutti d’amore ai suoi numerosi followers (ne ha all’attivo circa 760 mila). Il musicista, invece, la pensa in modo differente. In un’intervista che rilasciò a Rai Radio Due, senza giri di parole, criticò aspramente l’agire della moglie sui social.

Sarcina contro l’ex moglie: le pesanti stoccate del musicista

In particolare Sarcina prima criticò la società contemporanea in generale, considerandola fortemente “narcisista” e troppo legata ai social network e all’accumulo di “mi piace”. Poi affondava un fendente affilatissimo sull’ex moglie: “Vivevo una vita dove era tutto basato sui like. Ad un certo punto mi sono rotto le pa…”.

I rapporti tra i due ex coniugi oggi sono limitati allo stretto necessario. In una recente intervista concessa al quotidiano Il Giornale, il rocker ha addirittura accusato l’ex moglie di atteggiamenti classisti e razzisti: “Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”.

La Incorvaia, in merito a quanto esternato dal musicista, ha preferito il silenzio e non ha replicato in alcun modo. Per quel che invece riguarda la love story con Paolo Ciavarro, tutto procede a gonfie vele. L’influencer è anche stata accolta a braccia aperta da nonna Eleonora Giorgi con la quale va d’amore e d’accordo.