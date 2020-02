Clizia e Eleonora Giorgi si ‘annusano’ via social: scambio di messaggi

Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi si ‘annusano’ via social: lo scambio di messaggi

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi si scambiano tenerezze via social. Dopo che nei giorni scorsi il gossip ha vociferato di una stima reciproca non troppo idilliaca tra le due donne (tutto era cominciato quando l’attrice in un’intervista aveva detto di non essere sicura che l’ex di Sarcina fosse la donna giusta per il figlio Paolo), oggi un bel gesto prova il contrario. Anche perché, la Giorgi ha sì detto che forse non è la ragazza giusta per Ciavarro in questo momento della vita del giovane. E sì ha anche condannato le frasi della Incorvaia inerenti a Buscetta che l’hanno portata alla squalifica. Ma ha pure dichiarato a più riprese che personalmente non ha nulla contro l’influencer siciliana. Dunque non ci sono attriti reali. E infatti, nelle ultime ore…

Clizia: “Amor Vincit Omnia”

“Amor Vincit Omnia”, scrive Clizia su Instagram, a corredo di un post in cui bacia la figlia avuta da Francesco Sarcina. E sotto allo scatto si è fatta viva Eleonora Giorgi che ha piazzato un bel cuore. Immediata la reazione della Incorvaia che ha risposto alla madre di Paolo con un “Amore puro”. Da sottolineare come il gesto dell’attrice sia stato molto apprezzato dai fan. In più di mille hanno infatti pigiato il ‘Mi piace’ sul cuoricino lasciato dalla Giorgi. Nel frattempo si è un po’ sgonfiato il caso relativo alla squalifica di Clizia dal Grande Fratello Vip 4. Ma c’è da scommettere che presto divamperà nuovamente: domenica sera, la giovane sarà ospite a ‘Live – Non è la d’Urso’ e affronterà le 5 sfere del programma. Si preannunciano scintille.

Al Grande Fratello Vip imperversano le liti

Intanto, all’interno della Casa più spiata d’Italia, i nervi continuano a essere tesissimi. Nelle scorse ore c’è stato un diverbio tra Antonio Zequila e Teresanna Pugliese. Nulla, però, in confronto alla lite consumatasi tra Antonella Elia e Valeria Marini che sono addirittura giunte alle mani. La torinese ha rifilato una spinta alla sarda. Resta da capire se il reality prenderà provvedimenti sul gesto oppure se si limiterà a richiamare la Elia.