Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: c’è aria di crisi? Ecco gli indizi

La coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello. Correva l’anno 2020 quando i due si scambiarono il primo bacio proprio all’interno del reality. Da quel momento la loro storia ha avuto un crescendo positivo. Al punto tale che nel 2022 è nato il loro figlio Gabriele e che la scorsa estate i due si sono sposati. Un matrimonio da favola raccontato, ovviamente, attraverso il mezzo televisivo. Sia Paolo che Clizia provengono dal mondo dello spettacolo ma non potrebbero essere più diversi quando si tratta della vita personale.

Infatti l’influencer siciliana ama raccontarsi anche personalmente tramite i propri social. Al contrario Ciavarro è timido ed estremamente riservato. L’estrema necessità di Clizia di mostrarsi sui social ha portato ad una guerra mediatica con l’ex marito, il cantante Francesco Sarcina. Il quale, appunto, la accusa di aver esposto in maniera inappropriata la loro figlia sui social. Accuse che ovviamente Clizia ha rispedito al mittente ma che rivelano una certa predisposizione a ‘spettacolarizzare’ la vita a cui tendono spesso le influencer. Ultimamente Paolo è comparso pochissimo sulla bacheca di Clizia e in un recente video, in cui i due apparivano con degli outfit coordinati, lui mostrava una certa insofferenza.

Paolo e Clizia sono in crisi oppure rispettano solo i reciproci spazi?

Non si capisce se le espressioni di Ciavarro fossero solo una parte studiata apposta oppure se celassero un certo malcontento. Sta di fatto che Clizia per le vacanze Pasquali si è spostata nella sua terra natia, la Sicilia. La carrellata di foto mostra suo figlio Gabriele, i suoi parenti in Sicilia ma non compare il marito. Chissà perché Paolo ha deciso di rimanere a Roma? Ricordiamoci che il giovane Ciavarro ha subito da poco la perdita dell’amata mamma, l’attrice Eleonora Giorgi.

Pertanto potrebbe essere che Paolo abbia preferito rimanere a Roma con la sua famiglia e con il padre Massimo Ciavarro, visto appunto il periodo delicato. Oppure il motivo potrebbe essere legato ad alcuni impegni lavorativi. Sta di fatto che Clizia continua serenamente la sua vacanza siciliana e racconta, immancabilmente attraverso i social, la sua vita legata allo stile e alla moda. Vedremo nel tempo se questi indizi confermeranno la crisi o se invece i due procedono serenamente la loro relazione. Noi non possiamo che augurargli il meglio!