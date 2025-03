Clizia Incorvaia a Verissimo, caos: appello del pubblico e proposta bislacca

Verissimo ha annunciato gli ospiti del weekend e tra questi figura Clizia Incorvaia che, come è noto, è sposata con Paolo Ciavarro ed è stata la nuora della compianta Eleonora Giorgi. Non appena la trasmissione, via Instagram, ha fatto sapere dell’ospitata, sotto al post si è scatenato un mezzo pandemonio, con tantissimi utenti che hanno fatto piovere critiche, alcune parecchio feroci, nei confronti sia dell’influencer siciliana sia del programma.

Da una parte c’è chi sostiene che Clizia stia sfruttando la morte della suocera per visibilità. L’accusa tra l’altro non è nuovissima e, di recente, la diretta interessata ha replicato con toni fermi a chi l’ha attaccata. Dall’altra parte c’è chi punta il dito contro Verissimo e Silvia Toffanin, invitandoli a tentare di non continuare a ospitare le stesse persone. Tra i tanti commenti critici c’è pure stata una proposta tanto curiosa quanto bislacca da parte di un utente.

Clizia Incorvaia annunciata a Verissimo, piovono critiche

Spulciando le reazioni al post Instagram del programma, tramite cui è stata annunciata la presenza di Clizia in studio nella puntata che andrà in onda domenica, i “ma basta” sono stati molteplici. C’è poi chi ha fatto del sarcasmo: “Altri parenti ne abbiamo poi?”. Alcune uscite sono state particolarmente piccate, al limite dell’insulto. “Sempre presente questa”, ha tuonato una utente a cui se ne è aggiunta una seconda: “Mamma che palla al piede questa!”.

Secondo alcuni, l’influencer siciliana, dal punto di vista mediatico, dovrebbe affrontare in maniera differente la situazione venutasi a creare dopo il decesso di Eleonora Giorgi. “Un po’ esagerato, vivete il dolore a casa. Capisco che il gettone di presenza serva. Ma basta!”, il pensiero di un uomo che ne ha riassunti molti altri a giudicare dai commenti. “Vuole solo apparire, prenda esempio da sua cognata”, un altro consiglio non richiesto indirizzato alla moglie di Paolo Ciavarro.

Tanti altri interventi simili sono stati digitati sui social. Particolarmente curiosa, bislacca e ironico-sarcastica la proposta di un utente che, evidentemente non soddisfatto della riproposizione delle interviste ai medesimi personaggi, ha suggerito a Verissimo di rivoluzionare il format. Come? “Non gli converrebbe adottare il format del cast fisso? Poi ogni tanto qualche ospite speciale. Tanto sono sempre le stesse persone, ogni tot. A questo punto fate un cast tipo film, presenze fisse”.

In effetti, il rotocalco di Silvia Toffanin, soprattutto da quando va in onda anche di domenica, spesso invita gli stessi personaggi più volte durante la stagione. A occhio e croce il record lo potrebbe avere Iva Zanicchi.