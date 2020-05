Clizia Fornasier e Attilio Fontana: presto matrimonio e terzo figlio

Clizia Fornasier e Attilio Fontana: un amore che cresce sempre di più

A sette anni dal primo incontro avvenuto a Tale e Quale Show procede a gonfie vele la relazione tra Clizia Fornasier e Attilio Fontana. I due attori sono ufficialmente diventati una famiglia dopo la nascita di Blu (2016) e Mercuzio (2019). E per il futuro si parla di un terzo erede, magari una bella femminuccia. Ma nei progetti della coppia – che sta affrontando la quarantena a Roma con amore, pazienza e devozione – c’è pure il matrimonio. Rigorosamente in Chiesa, con Clizia che sogna di arrivare all’altare accompagnata dal padre al quale è molto legata. La Fornasier e Attilio hanno tante cose in comune e in ogni intervista non possono fare a meno di raccontare la forza del loro grande amore, come avvenuto nell’ultima concessa a Diva e Donna.

Clizia Fornasier e Attilio Fontana pronti per il matrimonio

“Ho chiesto a Clizia di sposarmi già un po’ di tempo fa, con un video che narrava la nostra storia da favola e poi le ho scolpito un anello creato da me. Ci sposeremo presto, ma non abbiamo fretta, lo faremo quando ci sarà il momento magico giusto”, ha dichiarato Attilio Fontana. “Tra lavoro e figli il tempo è davvero volato, ma sogno un matrimonio sicuramente in Chiesa con mio padre che mi accompagna e una bellissima festa”, ha aggiunto Clizia Fornasier. Sul terzo figlio Fontana ha ammesso: “Ci piacerebbe davvero tanto provare e… tentare la fortuna”.

Clizia Fornasier: con Attilio Fontana al cento per cento

“Tutti io giorni ci rinnamoriamo l’uno dell’altra. Con lui è stata la prima volta nella mia vita che non mi sono sentita giudicata, mi ha accettato per quello che sono, non mi ha mai chiesto di cambiare e quindi sono davvero me stessa al 100%”, ha assicurato Clizia Fornasier che con Fontana condivide, oltre alla passione per la recitazione, anche quella per la scrittura.