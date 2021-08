Clizia e Paolo, matrimonio ‘non s’ha da fare’: spoiler di Fernanda Lessa

Dopo la gravidanza arrivano le nozze per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? No, per il momento il matrimonio, per dirla alla Manzoni, ‘non s’ha da fare’. A innescare lo spoiler, in maniera del tutto involontaria, è stata Fernanda Lessa, che con i due piccioncini ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip 4 su Canale Cinque. Fu proprio nella Casa più spiata d’Italia che scoccò la scintilla tra il figlio di Eleonora Giorgi e l’ex di Francesco Sarcina. Ma si torni al capitolo eventuali fiori d’arancio.

Fernanda Lessa ha pensato erroneamente che l’influencer siciliana e Ciavarro avessero già progettato le nozze, tanto che dopo essersi complimentata con loro per la dolce attesa ha chiesto alla sua ex inquilina al GF Vip se sarebbe stata invitata al matrimonio. Clizia ha così colto l’occasione per fare chiarezza sulla vicenda, rivelando che per ora non c’è alcun progetto concreto relativo ai fiori d’arancio. Motivo? Paolo non le ha ancora fatto la proposta e quindi tutto è fermo su quel fronte.

“Certo, scherzi? Prima attendo però la proposta del piccolo lord”. Così Clizia nel rispondere a Fernanda che aveva chiesto delucidazioni circa la possibilità di essere invitata alle nozze.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori

La Incorvaia e Ciavarro hanno annunciato pochi giorni fa di aspettare il loro primo bebè (per lei si tratta della sua seconda gravidanza dopo avere avuto Nina, nata dal matrimonio ormai finito con Francesco Sarcina). La notizia l’hanno data concedendo un’intervista al magazine Gente

Alle pagine del settimanale la coppia ha spiegato di avere concepito il bebè a Lampedusa. L’isola è ormai diventata il loro luogo del cuore. Nel corso della chiacchierata con il magazine, l’influencer ha inoltre aggiunto che i primi mesi di dolce attesa non sono stati facili. All’inizio, ha narrato di essersi sentita poco bene e fiaccata. Una debolezza che è da ricondurre ai consueti sintomi della gravidanza. Adesso tutto procede per il meglio e anche le tipiche nausee iniziali della dolce attesa sono svanite.

Al settimo cielo anche la madre di Paolo, l’attrice Eleonora Giorgi, che diventerà nonna.